Sobota 31 grudnia 2022 Debiut kart Radeon RX 7600M z chipem Navi 33 i architekturą RDNA 3

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:30 Podczas swojej prezentacji przed targami CES 2023, firma AMD zaprezentowała nowe karty graficzne dla laptopów z serii Radeon RX 7600 i Radeon RX 7700 z układem graficznym Navi 33 i architekturą RDNA 3. Nowe karty graficzne to Radeon RX 7600M XT (32 jednostki CU, 2048 procesorów strumieniowych, TDP 75-120 W) i Radeon RX 7600M (28 jednostek CU, 1792 procesorów strumieniowych, TDP 50-90W) oraz ich odpowiedniki o zmniejszym TDP dedykowane dla ultracienkich laptopów: Radeon RX 7700S (32 jednostki CU, 2048 procesorów strumieniowych, TDP 75-100 W) i Radeon RX 7600S (28 jednostek CU, 1792 procesorów strumieniowych, TDP 50-75 W).



Cała czwórka korzysta z chipu Navi 33, który ma architekturę RDNA 3, jest wytwarzany w litografii 6nm i zawiera 13,3 mld tranzystorów. Chip ma taką samą liczbę bloków CU i procesorów strumieniowych oraz taką samą ilość pamięci Infinity Cache (32MB) jak poprzedni Navi 23 (RDNA 2), ale pomimo większej liczby tranzystorów (13,3 mld zamiast 11,06 mld) ma od niego mniejszą powierzchnię - 204 mm2 (zamiast 237 mm2 jak w Navi 23).



Zdaniem AMD, nowe karty graficzne zapewniają o 20-40 procent większą wydajność niż Radeon RX 6600M z chipem Navi 23, a wzrost wydajności wynika z ulepszeń zastosowanych w architekturze RDNA 3 i zwiększenia częstotliwości taktowania. Nowe karty korzystają też z innych cech architektury RDNA 3, takich jak usprawnione jednostki odpowiedzialne za wykonywanie obliczeń związanych z RayTracingiem, pełną obsługę DisplayPort 2.1 i nowy silnik obsługujący monitory. Wspiera on 12-bitową głębię koloru na kanał, oraz wysokie częstotliwości odświeżania - do 480 Hz dla ekranów o rozdzielczości 4K i do 165 Hz dla ekranów o rozdzielczości 8K. Jednocześnie usprawniono też jednostkę obsługi mediów, która jest teraz podwójna i potrafi w jednym czasie sprzętowo akcelerować np. równolegle dekodowanie i enkodowania materiału wideo AVC/HEVC.



Laptopy z nowymi kartami graficznymi będą dostępne w sprzedaży w drugiej połowie tego kwartału.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.