T Phone - poznaj telefon na każdą kieszeń!

Autor: Artykuł reklamowy | 08:10 Planujesz wymienić telefon na nowszy model? A może szukasz smartfona idealnego na prezent? Jedną z najgorętszych nowości ostatnich miesięcy jest T Phone, czyli telefon od T-Mobile! To bez wątpienia atrakcyjna propozycja w sam raz na każdą kieszeń. Co go wyróżnia i dlaczego warto go mieć?













T Phone – podwójna nowość od T-Mobile



T Phone to jedna z najnowszych propozycji na rynku stworzona na potrzeby osób, które szukają dobrej jakości urządzenia w atrakcyjnej cenie. Oficjalnie T-Mobile zaprezentowało we wrześniu 2022 dwa modele: T Phone 5G oraz T Phone Pro 5G.



Oba modele powstały w ścisłej współpracy dwóch gigantów: T-Mobile i Google, dlatego decydując się na nie, zyskujesz pewność co do funkcjonalności oraz wysokiej jakości wykonania. Szczegółowe informacje na ich temat oraz porównanie obu modeli znajdziesz na stronie magentowego operatora: https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/t-phone.



Telefon od T-Mobile – T Phone 5G



Podstawową wersją nowego telefonu od T-Mobile jest model T Phone 5G 4/64 GB. W urządzeniu umiejętnie połączono wysoką wydajność oraz prostą, intuicyjną obsługę, dzięki czemu korzystanie z niego jest prawdziwą przyjemnością. Co zatem ma do zaoferowania nowy T Phone 5G od T-Mobile?

Przede wszystkim technologię 5G, zintegrowane funkcje Google oraz pojemną baterię umożliwiającą wielogodzinne korzystanie ze smartfona.



• Nowy telefon od T-Mobile – aparat



W nowym telefonie od T-Mobile kryje się zaawansowany technologicznie aparat z trzema obiektywami, który pozwoli Ci rejestrować wszystkie ważne dla siebie momenty. Obiektyw główny 50 Mpx automatycznie dostosowuje ostrość do fotografowanych obiektów, obiektyw głębi 2 Mpx zapewnia efektownie rozmyte tło (bokeh), zaś obiektyw makro 2 Mpx sprosta oczekiwaniom użytkowników, którzy często korzystają ze zbliżeń.



• T Phone – wyświetlacz



T Phone to idealna propozycja dla zwolenników smartfonów z większymi ekranami. Urządzenie wyposażone jest bowiem w wyświetlacz 6,5” HD+, który świetnie sprawdzi się zarówno do surfowania w sieci, przeglądania portali społecznościowych, jak i korzystania z ulubionych gier i aplikacji. Mapy, filmy, rozrywka online – duży ekran to jeszcze większa przyjemność korzystania ze smartfona.



• T Phone – bateria



Nowy T Phone 5G od T-Mobile posiada baterię o pojemności 4500 mAh, która w zupełności wystarczy, by każdego dnia móc przez wiele godzin swobodnie korzystać z telefonu tak, jak tego potrzebujesz. W razie potrzeby możesz bezprzewodowo podładować telefon. Niech nic Cię nie ogranicza – a zwłaszcza kabel.



Aktualnie urządzenie znajdziesz w T-Mobile, np. w Ofercie M Nielimitowanej (za 65 zł/mies.) i Ofercie L Nielimitowanej (za 85 zł/mies.) wraz z etui, szkłem ochronnym oraz słuchawkami Philips UpBeat w prezencie!



