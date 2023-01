Poniedziałek 9 stycznia 2023 AMD nowym strategicznym partnerem NASA

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 14:55 Amerykańska agencja kosmiczna NASA, oraz firma AMD poinformowały o nawiązaniu strategicznej współpracy. W jej ramach AMD będzie dostarczać dla NASA rozwiązania CPU i GPU do wykonywania złożonych obliczeń, oraz specjalizowane układy scalone typu FPGA przeznaczone do stosowania w pojazdach kosmicznych. Chipy od AMD będą zasilać m.in. misję ARTEMIS, w ramach której astronauci mają powrócić na księżyc. Będzie to możliwe dzięki nowym rakietom SLS (Space Launch Systems) oraz kapsule Orion. Elektronika kapsuły Orion także będzie wyposażona w rozwiązania i technologie AMD.



Tym samym firma AMD zyskała kolejnego cennego odbiorcę układów scalonych projektowanych na specjalne zamówienie.







