Poniedziałek 9 stycznia 2023 Core i9-13900KS już dostępny w sprzedaży

Autor: Zbyszek | źródło: Intel, własne | 14:24 Intel ogłosił premierę swojego najbardziej wydajnego procesora dla podstawki LGA 1700. Jest to Core i9-13900KS. Jest to selekcjonowana, wyżej taktowana i dostępna w ograniczonych ilościach wersja seryjnego Core i9-13900K, wyróżniająca się od niego o 200 MHz wyższym taktowaniem - taktowanie bazowe wynosi 3,2 GHz, a maksymalne taktowanie Boost dla jednego rdzenia 6,0 GHz. Core i9-13900KS ma 8 wydajnych rdzeni Raptor Cove i 16 efektywnych Gracemont, oraz zintegrowany układ graficzny UHD Graphics 770. Wskaźnik TDP to 150W, a limit PL2 to 253W.



Sugerowana cena netto w USA to 739 USD, a sugerowana cena w UE to 799 Euro (z VAT). Mimo że oficjalna sprzedaż Core i9-13900KS startuje 12 stycznia, to niektóre sklepy nie zaczekały do tego dnia i oferują już możliwość kupna procesora. Dotyczy to także wybranych polskich sklepów internetowych, które oferują Core i9-13900KS w cenie około 4000 zł, o 1000 zl drożej niż Core i9-13900K, z możliwością wysyłki następnego dnia po złożeniu zamówienia.



