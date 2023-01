Poniedziałek 9 stycznia 2023 PlayStation 5: sprzedaż konsoli przekroczyła liczbę 30 mln sztuk

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 14:43 Prezes Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan ogłosił oficjalnie, że sprzedaż konsoli PlayStation 5 przekroczyła już poziom 30 mln sztuk. Stało się to w dwa lata i dwa miesiące, co czyni PlayStation 5 drugą najlepiej sprzedającą się w tym okresie konsolą w historii Sony. Lepszy wynik uzyskała tylko poprzednia konsola PlayStation 4, której sprzedaż przekroczyła 30 mln sztuk w okrągłe 2 lata od oficjalnej premiery. Sprzedaż PlayStation 5 z pewnością byłaby wyższa, gdyby nie problemy z dostępnością układów scalonych wynikające ze 100 procentowego obłożenia fabryk układów scalonych, czy też przejściowe problemy z dostępnością elementów dyskretnych.



W efekcie przez cały 2021 rok i na początku 2022 roku produkcja konsol PlayStation 5 byla niższa od planowanej, a ich dostępność w sklepach ograniczona. Sytuacja poprawiła się na przełomie wiosny i lata 2022 roku. Pod koniec czerwca 2022 roku Sony informowało o tym, że sprzedaż konsoli przekroczyła 20 mln egzemplarzy. Gdy zniknęły problemy z dostępnością, kolejne 10 mln egzemplarzy zostało sprzedane w sześć i pół miesiąca.



Tym samym obecnie PlayStation 5 jest na dobrej drodze do tego, aby wyprzedzić pod względem szybkości sprzedaży poprzednią konsolę PS4. Jesienią 2023 roku lub w 2024 roku powinny natomiast zadebiutować nowe warianty PS5, z układami scalonymi wytwarzanymi w nowszej litografii 5nm lub 4nm. Według dostępnych informacji obydwa będą występować wyłącznie w wersji "Digital" bez napędu optycznego. Osoby zainteresowane będą mogły dokupić napęd optyczny oddzielnie i podłączyć go do konsoli za pomocą przewodu.



