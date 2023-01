Poniedziałek 9 stycznia 2023 Uwaga na pozycję pracy PlayStation 5, ujawnia się nowa wada konsoli?

Autor: Zbyszek | źródło: różne | 15:04 Francuska firma ILoveMyConsole, specjalizująca się w naprawie konsol postanowiła zaalarmować użytkowników PlayStation 5. Firma radzi, aby konsole PS5 trzymać w pozycji poziomej (horyzontalnie), a nie pionowej (wertykalnie), sądząc, że w pierwszych konsolach być może ujawnia się właśnie nowa wada. Dotyczy ona materiału termoprzewodzącego użytego do przekazywania ciepła z układu scalonego do systemu chłodzenia, który w przypadku długotrwałej pracy konsoli w pozycji poziomej na przemieszać się w dół, narażając układ scalony na przegrzewanie i uszkodzenie.



Francuski serwis twierdzi, że od pewnego czasu otrzymuje do naprawy coraz więcej uszkodzonych konsol PlayStation 5, a wszystkie te uszkodzenia mają jedną cechę - materiał termoprzewodzący spłyną na dolną część układu scalonego, a wywiady z właścicielami konsol potwierdziły ciągłą pracę konsoli w pozycji pionowej. Problem nie dotyczy konsol, które były używane poziomo. Firma Sony nie odniosła się jeszcze do rewelacji francuskiego serwisu. Na ten moment informacje ILoveMyConsole potwierdził inny ale też francuski serwis Consoles System.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.