Poniedziałek 9 stycznia 2023 AMD Instinct MI300: ZEN 4, CDNA 3, HBM i 146 mld tranzystorów

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 15:19 (3) Firma AMD zapowiedziała debiut w 2. połowie tego roku nowego akceleratora dedykowanego dla serwerów. Jest to Instinct MI300, zawierający łącznie 146 mld tranzystorów. Akcelerator składa się łącznie z 13 rożnych układów scalonych (tzw. chipletów) wytwarzanych w litografii 5nm lub 6nm, z których część znajduje się obok siebie, a część znajduje się nad innymi chipletami na drugiej warstwie. Łącznie Instinct MI300 zawiera 24 rdzenie ZEN 4, oraz układ obliczeniowy typu GPU z architekturą CDNA 3 o niepodanej liczbie procesorów strumieniowych. Całość uzupełnia 128 GB własnej pamięci typu HBM.



Według zapowiedzi Instinct MI300 zaoferuje do 8-krotnie wyższą wydajność, i do 5-krotnie wyższą efektywność energetyczną niż dotychczasowy Instinct MI200. Na więcej szczegółów niestety musimy jeszcze poczekać.







