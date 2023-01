Poniedziałek 9 stycznia 2023 Jak obniżyć koszty drukowania. 7 skutecznych sposobów na tańsze drukowanie

Autor: materiały partnera | 15:00 Drukarka to niezwykle praktyczne urządzenie, które umożliwia drukowanie niezbędnych materiałów zarówno w biurze, jak i w domu. Jednak regularne drukowanie nierzadko zaskakuje komunikatem: wymień tusz do drukarki i analogicznie dotyczy to także tonerów. Czy można to zmienić, obniżając jednocześnie koszty drukowania? Odpowiedź jest prosta – można. I dziś dzielimy się z Wami zestawieniem prostych sposobów, umożliwiających drukowanie niskim kosztem.



Istnieje kilka podstawowych i uniwersalnych zasad, które pozwalają zoptymalizować pracę z drukiem, a tym samym zaoszczędzić na kosztach wydruku. Oto one:



1. Wybór odpowiedniej drukarki



Po pierwsze, należy zacząć od wyboru odpowiedniej drukarki, co uzależnione jest od indywidualnych potrzeb. Jeśli urządzenie będzie rzadko eksploatowane, dobrym rozwiązaniem będzie drukarka atramentowa. To urządzenie przyda się także, jeśli drukujemy w kolorze – głównie zdjęcia i grafiki. Z kolei w przypadku częstego drukowania dużych ilości czarno-białych dokumentów tekstowych polecane są drukarki laserowe. Te ostatnie sprawdzą się szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw. Co równie ważne, nie należy kierować się niską ceną drukarki, ponieważ jest to zaledwie część kosztów operacyjnych. Nierzadko materiały eksploatacyjne kosztować mogą więcej niż samo urządzenie. Warto rozejrzeć się za niedrogą drukarką, która jednocześnie jest niedroga w użytkowaniu.



2. Drukowanie dwustronne



Jeśli do wydrukowania mamy dokument, który posiada dwie lub więcej stron, warto wybrać drukowanie dwustronne. Takie działanie pozwoli na zaoszczędzenie 50% papieru, jaki zużyty zostanie do drukowania. Niektóre drukarki posiadają funkcję dwustronnego drukowania - duplex. Jeśli jednak nasza drukarka nie umożliwia takiego działania, przed wydrukowaniem kolejnej strony samodzielnie należy włożyć do podajnika zadrukowaną jednostronnie kartkę, tak, aby została zadrukowana także na pustej stronie.



3. Kontrola ilości drukowanych stron



Chcąc zmniejszyć liczbą drukowanych stron, warto za każdym razem uważnie sprawdzać dokument, czy nie zawiera żadnych błędów. Dobrą praktyką jest zmniejszenie marginesów, które zazwyczaj są dość duże, ustawiając wartości minimalne. W zmniejszeniu liczby drukowanych stron pomaga także używanie oszczędnych fontów (np. Times New Roman, Ecofont), mniejszego ich rozmiaru oraz zmniejszenie odstępów między wierszami tekstu. Warto także ograniczyć rozmiar i liczbę zdjęć oraz innych elementów graficznych.



4. Drukowanie w czerni i bieli



Do codziennego drukowania warto korzystać z opcji wydruku w czerni i bieli. Wydruk kolorowy jest zawsze znacznie droższy, ponieważ wykorzystuje 4 różne tusze, a nie jeden czarny. Większość atramentowych drukarek umożliwia wybór druku monochromatycznego.



5. Wybór sprawdzonych materiałów eksploatacyjnych



Podstawową zasadą podczas wyboru materiałów eksploatacyjnych jest ich wysoka jakość wykonania, która idzie w parze z wysoką jakością drukowania. Drukując w dużych ilościach, warto zainteresować się także wersją tuszów i tonerów o zwiększonej pojemności. Takie produkty poza atrakcyjną ceną oferują także wysoką wydajność drukowania.



Bardzo dobrym sposobem jest również korzystanie ze sprawdzonych i ekonomicznych zamienników. Ważne jednak, aby były one przetestowane i posiadały gwarancję, tak, jak tusze i tonery marki własnej 123drukuj. W taki sposób można zaoszczędzić bez ryzyka.



6. Odpowiedni tryb drukowania



Jeśli nasze wydruki nie wymagają najlepszej możliwej jakości - a często tak jest podczas codziennej pracy - warto przy ich drukowaniu wybrać tryb roboczy lub ekonomiczny. Pozwoli to na zmniejszenie zużycia atramentu, a tym samym kosztów drukowania.



7. Dodatkowe możliwości



Drukując materiały robocze np. w postaci notatek do nauki, zastosować można opcję zmniejszenia strony, co da możliwość wydrukowania wielu stron na jednym arkuszu, a tym samym zaoszczędzenia papieru i tuszu/tonera. Nie niemniej ważne - nie drukuj na wyrost, a jedynie to, co musisz. Jeśli nie potrzebujesz drukować wszystkich stron pliku, zaznacz w opcjach drukowania tylko te niezbędne.



Podsumowanie



Zazwyczaj nie zwracamy uwagi na to, w taki sposób drukujemy. Warto jednak się temu przyjrzeć i zmienić nieco stare przyzwyczajenia, korzystając z tych kilku praktycznych porad. Z takiego działania płynie wiele korzyści – nie tylko obniżenie kosztów eksploatacji drukarki, czy zaoszczędzenie na materiałach eksploatacyjnych do drukarki, a także mniej stron do noszenia i bardziej estetyczne dokumenty.



