Poniedziałek 9 stycznia 2023 Recepta online - tanio, szybko, wygodnie i bez kolejek

Autor: materiały partnera | 14:00 Recepta online, tanio czy bezpłatnie na NFZ, jest dostępna od ręki, dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii. Jeśli potrzebujesz recepty na wybrany lek czy transgranicznej, wystarczy skontaktować się z lekarzem, za pośrednictwem Internetu.















Jakie zalety ma konsultacja lekarska online?



Telemedycyna wprowadziła wiele ułatwień dla pacjentów. Konsultacje lekarskie mogą odbywać się przez internet, bez konieczności rejestrowania się w przychodni. Jest komfort, szczególnie gdy panuje sezon na grypę. Wysoka gorączka uniemożliwia często wizytę w gabinecie lekarskim, a ponadto długie kolejki do rejestracji, są wyczerpujące. Świadczenie usług medycznych poprzez rozmowę telefoniczną, czat i wideokonferencję, pozwala oszczędzać czas. Internista zaleci leki, wystawiając receptę online i zwolnienie lekarskie. Osoby jeszcze nieprzekonane do teleporad powinny wiedzieć, że lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem, podobnie jak to robi zwykle w gabinecie. Na tej podstawie ocenia stan chorobowy.

Czy recepty online można wykupić w dowolnej aptece?

Recepta online jest wystawiona podczas konsultacji lekarskiej. Po otrzymaniu wiadomości sms z kodem recepty można udać się do apteki. Warto wcześniej sprawdzić na internetowym koncie pacjenta, jakie leki przepisał lekarz. W przypadku zmiany opakowań leku czy jego braku w aptekach można zwrócić się do lekarza o przedłużenie recepty lub wystawienie nowej. E – recepta jest również stosowana, kiedy pacjenci mają przepisywane leki stałe. Mogą korzystać z dowolnej opcji: recepta online tanio lub w placówce na NFZ. Zrealizuje ją każdy, kto posiadaj kod i PESEL pacjenta. Jeśli są potrzebne leki, bez problemu wykupi je sąsiadka, rodzic czy inna osoba.



Recepta online, tanio czy odpłatnie? Na NFZ czy prywatnie?



Recepta online może być dostępna nawet w ciągu 5 minut, co jest ogromnym ułatwieniem, ponieważ nie ma potrzeby wystawać w kolejkach do specjalistów. Konsultacja lekarska z receptą online szybko i wygodnie kosztuje tylko 39 zł. W trakcie wizyty już można otrzymać dokument i dopytać lekarza o działanie farmaceutyku i jego dawkowania. Jeśli pacjentowi zależy na recepcie refundowanej, podczas rezerwacji, wybiera opcję – Umów na NFZ, załącza również potwierdzenie o ubezpieczeniu. Musi poinformować też lekarza w czasie trwania konsultacji, by zaznaczył refundację. Wystawiane elektroniczne są również recepty transgraniczne, które uprawniają do otrzymania leków na terenie UE. Lekarz wypisuje tylko na wniosek pacjentów, którzy chcą je realizować poza naszym krajem. Korzystają z nich polscy obywatele, którzy przebywają na urlopach za granicą, ale też zawodowi kierowcy. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ elektroniczna recepta jest dostępna od ręki, a przepisane leki można wykupić w dowolnej aptece.



Czy internetowe konto pacjenta jest bezpłatne?



Internetowe Konto Pacjenta jest darmowe i dlatego warto z niego korzystać. Usługa to bezpłatna aplikacja, dostępna dla każdego dziecka i osoby dorosłej. Wystarczy PESEL, by mieć wgląd do informacji medycznych. Obsługa jest bardzo prosta. Trzeba się jedynie zalogować, by sprawdzić historię choroby, odebrać e–receptę, zalecenia lekarza dotyczące dawkowanie preparatu i termin ważności, skierowanie do specjalisty, a nawet załączyć plik z dokumentami medycznymi. Jeśli ktoś pierwszy raz umawia konsultację, tworzy swoje konto automatycznie. Potwierdzenie otrzymuje na adres poczty elektronicznej, logując się przy użyciu swoich danych podanych przy rejestracji. Informacja może być przesyłana na maila, z możliwością wydruku dokumentu.



Źródło zdjęcia: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.