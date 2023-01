Czwartek 12 stycznia 2023 Wyniki finansowe TSMC w 4. kwartale 2022 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TSMC | 20:21 Firma TSMC, czyli największy na świecie producent układów scalonych, przedstawiła wyniki finansowe uzyskane w 4. kwartale 2022 roku. Przychód wyniósł 625,53 mld dolarów tajwańskich, o 2 procent więcej niż we wcześniejszym kwartale i o 42,8 procent więcej niż w 4. kwartale 2021 roku. W przeliczeniu na dolary amerykańskie, przychód wyniósł 19,93 mld USD, i ze względu na różnice kursu dolara tajwańskiego i amerykańskiego w czasie, tak przeliczany przychód był o 1,5 procent niższy niż w poprzednim kwartale, ale o 26,7 procent większy niż 4. kwartale 2021 roku. Zysk netto TSMC w 4. kwartale 2022 roku wyniósł 295,9 mld dolarów, tajwańskich (9,42 mld USD) i był o 5,4 procent większy niż we wcześniejszym kwartale i o 78 procent większy niż w 4. kwartale 2021 roku.



Za ponad połowę przychodu TSMC w 2022 roku odpowiadały zamówienia na dostawy układów scalonych w litografiach 7nm i 5nm oraz ich pochodnych (6nm i 4nm). 13 procent przychodu wygenerowała litografia 16nm, 10 procent przychodu litografia 28m, a 7 procent litografia 40nm. Wszystkie starsze litografie razem wzięte odpowiadały za pozostałe 17 procent przychodu TSMC.



Jeśli chodzi o przeznaczenie układów scalonych, to 41 procent przychodu TSMC stanowiły zamówienia na układy scalone dla serwerów i komputerów, 39 procent dla smartfonów, 9 procent dla segmentu IoT, a 5 procent układy scalone dla samochodów. Największy wzrost przychodu względem 2021 roku przyniosły układy scalone dla samochodów oraz dla komputerów i serwerów.







