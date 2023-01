Czwartek 12 stycznia 2023 Ryzen 7800X 3D, 7900X 3D, 7950X 3D - data premiery i szczegóły techniczne

Autor: Zbyszek | źródło: AMD, rożne | 20:41 Na początku stycznia firma AMD oficjalnie zaprezentowała procesory Ryzen serii 7000 z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache. Są to: 16-rdzeniowy Ryzen 9 7950X 3D, 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900X 3D i 8-rdzeniowy Ryzen 7 7800X 3D. Dwa pierwsze z nowych procesorów mają dodatkową pamięć L3 na jednym z dwóch chipletów, identyczne taktowanie turbo jednowątkowe (5,6 GHz lub 5,7 GHz) i 300 MHz niższe taktowanie bazowe, oraz niższy wskaźnik TDP (120W) niż dotychczasowe Ryzen 9 7950X i 7900X. 8-rdzeniowy Ryzen 7 7800X 3D ma jeden chiplet z dodatkową pamięcią L3 i taktowanie boost 5,0 GHz. Według nowych informacji premiera odbędzie się 14 lutego, i także tego dnia nowe Ryzeny trafią też do sprzedaży.



Pojawiły się też nowe informacje techniczne - parametr TjMax nowych procesorów, czyli limit temperatury chipletów będzie w tych procesorach ustawiony na 89 stopni Celsjusza, czyli o 6 stopni mniej niż w procesorach Ryzen 7000 bez pamięci 3D V-Cache. Po osiągnięciu takiej temperatury algorytmy sterujące taktowaniem i napięciem zasilania procesora będą dobierać parametry tak, aby temperatura utrzymywała się na poziomie 89 stopni lub spadała.



Poprzedni Ryzen 7 5800X 3D miał parametr TjMax na poziomie 90 stopni Celsjusza. Pomimo niższego limitu temperatury, nowe Ryzeny z pamięcią 3D V-Cache mają oferować większe możliwości overclokingu niż poprzedni Ryzen 7 5800X 3D. Limit napięcia zasilającego podniesiono z 1,1 V w starym modelu, do 1,4 V w nowych. Obsługiwane będą też różne funkcje OC takie jak Precision Boost Overdrive i Curve Optimizer, AMD Expo Memory oraz aplikacja Ryzen Master.



Specyfikacja procesorów jest już dostępna na stronie AMD.com, niżej linki

Ryzen 9 7950X 3D

Ryzen 9 7900X 3D

Ryzen 7 7800X 3D







