Czwartek 12 stycznia 2023 Company of Heroes 3 za darmo z procesorami Ryzen 5000

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 22:01 Firma AMD uruchomiła nową promocję, w ramach której za zakup wybranych procesorów Ryzen serii 5000 można otrzymać za darmo kod aktywujący Company of Heroes 3. Promocja potrwa do 1 kwietnia 2023 roku i jest uruchomiona we współpracy z wybranymi sprzedawcami - należy szukać produktów oznaczonych tą promocją. Otrzymany za darmo kod do cyfrowej wersji gry będzie można zrealizować do 6 maja 2023 roku. Do bonusu uprawnia zakup następujących procesorów: Ryzen 9 5950X i 5900X, Ryzen 7 5800X 3D, 5800X, 5700X, Ryzen 5 5600X, 5600, 5500.



Premiera Company of Heores 3 odbędzie się już 23 lutego 2023 roku w przypadku wersji na PC. Wydania na konsole Xbox Series X oraz PlayStation 5 pojawią się nieco później - dokładna data debiutu wersji konsolowej nie jest jeszcze znana.







