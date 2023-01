Czwartek 12 stycznia 2023 Xbox series X - Microsoft nadal pracuje nad zmniejszeniem poboru energii

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 21:32 Wysoki pobór energii przez konsole Xbox Series X i Xbox Series S znajdujące się w trybie czuwania to jeden z problemów, na jaki uwagę zwracają ich użytkownicy. Wszystko za sprawą funkcji Instant-On, zapewniającej zdolność sprzętu do automatycznych nocnych aktualizacji systemu, gier lub aplikacji, a także zapewniającej jej szybkie uruchamianie się. Niestety tryb ten powoduje, że gdy Xbox Series X/S pozostaje w trybie czuwania, według testów pobiera aż 10-13W energii elektrycznej. Microsoft opublikował właśnie koleją aktualizację oprogramowania, która ma zmniejszyć ten problem.



Na ten moment otrzymali ją do testów tylko uczestnicy programu Xbox Insiders, ale wkrótce aktualizacja ma pojawić się dla wszystkich konsol. Poza nowymi opcjami zasilania aktualizacja wprowadza zmiany w funkcji Instant-On, dzięki którym konsola ma częściej przechodzić w tryb pełnego wyłączenia. Gracze zyskają natomiast możliwość ustawienia tzw. aktywnych godzin, czyli przedziału czasu, w ramach którego konsola będzie pozostawać w trybie Instant-On i dzięki temu uruchamiać się bardzo szybko. Zawężając aktywne godziny do minimum, zużycie energii przez czuwającego Xboxa w teorii powinno zostać wyraźnie ograniczone.



