Wtorek 17 stycznia 2023 Płyty główne AMD AM5 z chipsetem A620 powinny pojawić się w lutym

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:54 Za nami prezentacja AMD podczas targów CES, w trakcie której ogłoszono rozpoczęcie sprzedaży procesorów Ryzen 9 7900 (65W TDP, 429 USD), Ryzen 7 7700 (65W TDP, 329 USD) i Ryzen 5 7600 (65W TDP, 229 USD), a także zaprezentowano procesory Ryzen 9 7950X 3D, Ryzen 9 7900X 3D i Ryzen 7 7800X 3D z dodatkową pamięcią podręczną, które trafia do sprzedaży w lutym. To prawdopodobnie nie jedyna premiera dotycząca platformy AM5 jaka wydarzy się w przyszłym miesiącu. Na CES prezes AMD zapowiedziała też debiut w lutym płyt głównych z chipsetem A620, które powinny być tańsze niż obecnie sprzedawane i niezbyt dobrze wycenione płyty z chipsetami B650.



Względem obecnych X670 i B650, nowy chipset A620 ma być pozbawiony obsługi magistrali PCI-Express 5.0, a funkcje pozwalające na podkręcanie procesorów będą okrojone lub niedostępne. Firmy ASUS i Gigabyte zgłosiły już nazwy swoich płyt głównych z chipsetem AMD A620 do organizacji ECC (Eurasian Economic Commission) nadzorującej handel w Azji. Taki krok zwykle wyprzedza o kilka tygodni wprowadzenie produktu do handlu, a ponadto dzięki niemu wiemy nazwy modeli przygotowanych płyt głównych.



ASUS przygotował płytę TUF Gaming A620M-PLUSD5, a Gigabyte A620M-D3H, A620M-DS3H, A620M-S2H, A620M-H i A620M-K.







