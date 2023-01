Wtorek 17 stycznia 2023 Apple M2 Pro i M2 Max - oficjalna premiera nowych procesorów

Autor: Zbyszek | źródło: Apple | 17:56 (1) Firma Apple oficjalnie zaprezentowała swoje nowe procesory dedykowane do wydajnych laptopów MacBook Pro oraz dla komputerów stacjonarnych iMac. Nowe procesory to M2 Pro i M2 Max, które znajdą zastosowanie w laptopach MacBook Pro 14 i MacBook Pro 16 z roku 2023, które zadebiutują już za tydzień, 24 stycznia. Obydwa procesory są wytwarzane w litografii 4nm od TSMC, czyli ulepszonej wersji 5nm litografii mają usprawnione rdzenie CPU o wydajności zwiększonej od kilku do kilkunastu procent, oraz bardziej rozbudowany GPU. Część CPU obu procesorów składa się z 12 rdzeni - 8 wydajnych rdzeni o zwiększonym wskaźniku IPC oraz czterech efektywnych rdzeni (w M1 Pro i M1 Max było 8 wydajnych + 2 efektywne rdzenie).



Liczba rdzeni GPU w M2 Pro została zwiększona z 16 do 19 (łącznie 2432 procesorów strumieniowych), a w M2 Max GPU ma teraz 38 rdzeni (łącznie 4864 procesorów strumieniowych), zamiast 32 rdzeni jak w M1 Max.



Liczba tranzystorów w M2 Pro wzrosła do 40 miliardów (z 33,7 mld w M1 Pro), a w M2 Max do 67 miliardów (z 57 mld w M1 Max). M2 Pro współpracuje z 16 GB lub 32 GB pamięci LPDDR5 o przepustowości 200 GB/s, która jest współdzielona pomięcy CPU i GPU, a M2 Max współpracuje z do 96 GB pamięci LPDDR5 o przepustowości 400 GB/s. Typ zastosowanej pamięci i jej przepustowość pozostała na takim samym poziomie, jak w poprzednich procesorach M1 Pro i M1 Max.







K O M E N T A R Z E

ARM (autor: Conan Barbarian | data: 17/01/23 | godz.: 19:20 )

Czy czasem te monstrualne proce nie zaprzeczają istocie ARM/RISC?

M1 był niezwykle udany, M2 zobaczymy w praniu, obstawiam M3 jako połączenie finezji i wydajności.



