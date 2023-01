Wtorek 17 stycznia 2023 Apple MacBook Pro 14 i MacBook Pro 16 z procesorami M2 Pro i M2 Max

Autor: Zbyszek | źródło: Apple | 18:14 (1) Firma Apple przedstawiła odświeżone laptopy z serii MacBook Pro. Są to MacBook Pro 14 i MacBook Pro 16 (model na rok 2023), które zostały wyposażone w najnowsze procesory M2 Pro i M2 Max. Urządzenia są wyposażone w ekrany Liquid Retina XDR z techniką ProMotion (częstotliwość odświeżania do 120 Hz), i cechujące się wysoką jasnością - jasność ciągła to 1000 cd/m2, a szczytowa do 1600 cd/m2. Obydwa urządzenia można wyposażyć w nośnik SSD o pojemności do 8TB, a pojemność pamięci RAM może wynosić do 32 GB (z procesorem M2 Pro) lub do 96 GB (z procesorem M2 Max). Wersja 14-calowa zapewnia do 18 godzin czasu pracy na baterii przy oglądaniu wideo i do 12 godzin podczas przeglądania Internetu.



Wersja 16 calowa odpowiednio dłużej - do 22 godzin (wideo) lub do 15 godzin (Internet). Nowe MacBook Pro mają też łączność WIFI 6E, tradycyjne gniazdo słuchawkowe, wbudowany czytnik kart SDXC, wyjście HDMi i porty Thunderbolt 4.



Sprzedaż rozpocznie się 24 stycznia, a ceny nie należą do zbyt przyjemnych - MacBook Pro 14 z procesorem M2 Pro, 16 GB pamięci RAM i nośnikiem SSD 512 GB wyceniono na 11 999 złotych brutto. MacBook Pro 16 z procesorem M2 Pro jest jeszcze droższy, a jego najtańsza wersja z procesorem M2 Max została wyceniona na 18 599 złotych brutto.



Przy okazji Apple pokusiło się też o porównanie wydajności nowych laptopów do poprzednich wersji z procesorami M1, oraz do swojego ostatniego modelu z procesorem Core i9.







Ciekawe jak długo Apple pociągnie na tak wyśrubowanym poziomie produktów. Nic nie trwa wiecznie.



