Czwartek 19 stycznia 2023 GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070 Ti w nowych wersjach

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:17 Nvidia po cichu wprowadziła do sprzedaży nowe wersje niedawno debiutujących kart graficznych GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070 Ti. Nowa wersja GeForce RTX 4080 ma chip AD103-301 (zamiast AD103-300), a nowa wersja GeForce RTX 4070 Ti została wyposażona w układ AD104-401 (zamiast AD104-400). Pomimo zmiany GPU nowe wersje kart mają taką samą specyfikację i wydajność, ale są nieco tańsze w produkcji. Wersje z poprzednimi GPU AD103-300 i AD104-400 wymagały zastosowania na płytce PCB dodatkowego tzw. komparatora, używanego do sterowania pracą wentylatorów.



Komparator był wprawdzie wbudowany w obydwa chipy ale nie funkcjonował poprawnie, a problem został naprawiony wraz z nowszymi wersjami rdzeni o symbolu AD103-301 i AD104-401. Karty z tymi układami nie wymagają już stosowania zewnętrznego komparatora, co obniża koszt produkcji o około 1 USD.



