Intel Lunar Lake nową architekturą tworzoną od podstaw

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 16:38 Intel przez długi czas produkował 14nm procesory wyposażone w rdzenie z architekturą Skylake. Na jej bazie powstały później kolejne dwie architektury, w postaci Sunny Cove i Golden Cove, które zaoferowały odpowiednio: około 20 procent i około 40 procent większy wskaźnik IPC niż Skyalke. Wzrost ten uzyskano głównie poprzez znaczną rozbudowę wielkości rdzenia, a efektem ubocznym jest wysoki pobór energii - obserwowany zwłaszcza w rdzeniach Golden Cove. Tymczasem Dr. Ian Cutresss z portalu Anandtech donosi, że Intel od pewnego czasu tworzy od podstaw nową architekturę o nazwie Lunar Lake , która będzie nastawiona na wysoką wydajność i jednocześnie na wysoką efektywność energetyczną.



Informacje tą miała przekazać mu Michelle Johnston Holthaus z Intela. Architektura Lunar Lake ma być opracowana od podstaw, tak jak kiedyś ZEN przez AMD, i ma zaoferować efektywność energetyczną na poziomie niespotykanym do tej pory u Intela.



Oprócz niezadowolenia z wysokiego poboru energii i dużego zużycia tranzystorów przez rdzenie Golden Cove, powodem tych prac może być też sytuacja na rynku serwerowym, gdzie Intel nie jest w stanie oferować procesorów z taką liczbą rdzeni jak procesory AMD EPYC.



Zaprojektowanie od podstaw nowych wydajnych rdzeni, które będą mniejsze i bardziej efektywne energetycznie niż dotychczasowe to główny cel Intela.



Rdzenie Lunar Lake mają być wytwarzane w litografii Intel 18A i trafią do serii Core 16. generacji najwcześniej w 2025 roku, oraz do przyszłych procesorów serwerowych Intela w podobnym lub nieco późniejszym okresie czasu. Nim to nastąpi na rynku mają pojawić się jeszcze Core 14. generacji (Meteor Lake, 6 wydajnych + 16 efektywnych rdzeni) i Core 15. generacji (Arrow Lake, 8 wydajnych + 16 efektywnych rdzeni), które otrzymają rdzenie x86 będące dalszym rozwinięciem dotychczasowych rdzeni Golden/Raptor Cove i Gracemont.



