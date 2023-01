Czwartek 19 stycznia 2023 GeForce RTX 4070 i GeForce RTX 4060 Ti - specyfikacja

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:55 Za nami premiera GeForce RTX 4070 Ti dla komputerów stacjonarnych (chip AD104, 7680 rdzeni CUDA, 12 GB pamięci GDDR6X), czyli karty oferującej wydajność zbliżoną do flagowych modeli poprzedniej generacji (RTX 3090 i RTX 3090 Ti), przy sugerowanej cenie 4399 złotych (z VAT). Obecnie Nvidia przygotowuje dwie kolejne karty graficzne z serii Ada Lovelace, jakimi będą GeForce RTX 4070 i GeForce RTX 4060 Ti. Według dostępnych informacji pierwsza z nich otrzyma okrojoną wersję chipu AD104, w postaci AD104-251 z aktywnymi 46 blokami SM (spośród wszystkich 60), co przełoży się na dostępność 5888 rdzeni CUDA.



Karta będzie wyposażona w 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps, co da przepustowość identyczną jak w GeForce RTX 4070 Ti. Wskaźnik TDP ma wynosić około 220W, a wydajność powinna być kilkanaście procent niższa niż w RTX 4070 Ti, i porównywalna z oferowaną przez GeForce RTX 3080.





GeForce RTX 4060 Ti ma mieć chip AD106-350 z aktywnymi 4352 rdzeniami CUDA, oraz 8 GB pamięci GDDR6 18 Gbps ze 128-bitową magistralą (przepustowość 288 GB/s). Wskaźnik TDP ma mieć wartość 160W, a w odróżnieniu od innych kart z serii RTX 4000 do zasilania służyć będzie standardowa 6-pinowa lub 8-pinowa wtyczka. Co ciekawe wydajność GeForce RTX 4060 Ti ma być wyższa niż GeForce RTX 3060 Ti, pomimo niższej liczby rdzeni CUDA i wyraźnie mniejszej przepustowości pamięci (288 GB/s zamiast 448 GB/s).



