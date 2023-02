Środa 8 lutego 2023 GeForce RTX 4070, 4060 Ti i 4060 zadebiutują później

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 18:01 Jesienią na rynku debiutowały GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4080, czyli dwie najbardziej wydajne karty graficzne Nvidia nowej generacji. W styczniu dołączył do nich GeForce RTX 4070 Ti, oferujący wydajność zbliżoną do flagowych modeli poprzedniej generacji (RTX 3090 i RTX 3090 Ti), przy sugerowanej cenie 4399 złotych (z VAT). Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że w przygotowaniu są kolejne trzy karty GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti i GeForce RTX 4060, które powinny zająć przedział cenowy 300-600 USD. Najnowsze doniesienia wskazują, że ich premiera niestety nie nastąpi tak szybko jak oczekiwano.



Wcześniejsze informacje wskazywały na premierę GeForce RTX 4070 pod koniec lutego lub w marcu, tymczasem według nowych informacji karta ta trafi na rynek dopiero w kwietniu. GeForce RTX 4060 Ti i GeForce RTX 4060 mają pojawić się nie wcześniej, niż pod koniec 2. kwartału.



Wygląda więc na to, że premiera tańszych i wolniejszych kart graficznych z serii GeForce RTX 4000 będzie bardziej rozciągnięta w czasie, niż w przypadku serii Ampere.



