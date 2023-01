Czwartek 19 stycznia 2023 Microsoft zwolni 5 procent swoich pracowników

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 17:05 Jak informuje Sky News, już za kilka dni Microsoft ogłosił plan zwolnienia 5 procent swojej dotychczasowej zalogi. Decyzja ma zostać oficjalnie ogłoszona 24 stycznia przez CEO Satya Nadella, a zwolnienia mają być realizowane w związku z optymalizacją kosztów i dostosowywaniem się do słabnącej globalnej koniunktury gospodarczej. Microsoft zatrudnia obecnie na całym świecie około 220 tysięcy pracowników, co oznacza, że około 11 tysięcy osób będzie musiało poszukać sobie nowego pracodawcy. Z informacji jakie posiada Sky New wynika, że zwolnienia dotkną głównie działy odpowiedzialne za rozwój oprogramowania Windows i Office.



Tylko w małym stopniu redukcja etatów dotyczyć będzie działów odpowiadających za usługi Azure, konsole Xbox i oprogramowanie do nich.



