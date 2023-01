Poniedziałek 23 stycznia 2023 Nowe płyty intela mają wadliwy kontroler LAN Ethernet 2,5 Gb/s

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:26 Wraz z procesorami Core 13. generacji (seria Raptor Lake-S) Intel wprowadził też odświeżone chipsety dla podstawki LGA 1700. Są to X790, H770 i B760, na bazie których powstały nowe modele płyt głównych. Dla płyt z chipsetami serii 700 Intel przygotował też nowy kontroler sieci przewodowej Ethernet. Model I226-V zapewnia połączenie z prędkością 2,5 Gb, zamiast 1,0 Gb/s jak standardowo. Niestety część użytkowników nowych płyt zgłasza problemy z pracą sieci przewodowej, polegające na pojawiających się od czasu do czasu kilkusekundowych przerwach w połączeniu. W podglądzie zdarzeń Windows zapisuje się wówczas błąd Event 27 e2fnexpress, w którego szczegółach znajduje się komunikat "Network link id disconnected".



Problem jest zgłaszanych przez różnych Internautów na stronach Intel Support Community, na stronach pomocy technicznej producentów płyt głównych (przykład tutaj, czy też na platformie Reddit link 1 , link 2 link 3, link 4



Problem potwierdziły w swoich laboratoriach redakcje TomsHardware i TechPowerUp, zalecając posiadaczom płyt z wadliwym kontrolerem Intel i226-V zmniejszenie szybkości połączenia z 2,5 Gb/s do 1,0 Gb/s, co zmniejsza częstotliwość zrywania połączenia, albo zakup dodatkowej karty Ethernet ze złączem PCI-Express x1, lub po prostu odesłanie płyty głównej do serwisu producenta wraz z udokumentowaniem problemu.



Co ciekawe na podobne problemy na początku swojej produkcji cierpiał poprzedni kontroler Ethernet Intela, i225-V, stosowany w płytach z chipsetami serii 600. Wówczas Intel szybko wydał jego poprawioną wersję i225-V2.









