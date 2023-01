Poniedziałek 23 stycznia 2023 Star Wars Jedi: Survivor za darmo przy zakupie procesorów Ryzen 7000

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:32 (2) Firma AMD ogłosiła dzisiaj uruchomienie nowej promocji, w ramach której nabywcy procesorów AMD Ryzen serii 7000 mogą otrzymać bezpłatnie grę Star Wars Jedi: Survivor. Promocja potrwa do 1 kwietnia 2023 roku i jest uruchomiona we współpracy z wybranymi sprzedawcami - w Polsce są to sieci sprzedaży: Alsen, Euro RTV AGD, Komputronik, Media Mexpert, Morele.net, Proline, Sferis, X-Kom i Zadowolenie.pl. Premiera gry jest zaplanowana jest na 17 marca 2023, a kupon aktywacyjny otrzymany wraz z procesorami Ryzen będzie można aktywować do 6 maja 2023 roku.



śród kwalifikujących się do oferty procesorów są następujące modele. AMD dodaje też, że cena samej gry to 299 zł, a kupująć jeden z poniższych procesorów można otrzymać ją za darmo.



- AMD Ryzen 9 7950X

- AMD Ryzen 9 7900X

- AMD Ryzen 9 7900

- AMD Ryzen 7 7700X

- AMD Ryzen 7 7700

- AMD Ryzen 5 7600X

- AMD Ryzen 5 7600





Przypomnijmy, że w ramach podobnej promocji przy zakupie procesorów Ryzen serii 5000 można za damo otrzymać grę Company of Heroes 3 - więcej o tym pisaliśmy tutaj







za darmo z procesorami Ryzen serii 7000 (autor: bajbusek | data: 25/01/23 | godz.: 16:50 )

taki clickbait nie-clickbait ...

jak juz to przy zakupie procesorow Ryzen serii 7000



Fajnie, ze to dziala tylko do przodu, wiec wszyscy frajerzy co kupili wczesniej moga sie cmoknac ... coraz bardziej mam ochote zmienic na Intela.



@bajbusek (autor: Dzban | data: 25/01/23 | godz.: 17:42 )

Intel nic nie daje a podstawka wytrzymuje max dwie generacje. Proszę bardzo, nikt Cię nie trzyma



