Naprawa iPhone czy zakup nowego modelu - co jest lepsze?

Twój stary, dobry iPhone – dlaczego nie powinieneś się z nim rozstawać do samego końca?

Ekscytacja związana z nowym nabytkiem może powodować, że nie ma się ochoty myśleć o tym, co stanie się ze starym sprzętem po jego przejściu na „emeryturę.” W większości przypadków sprzedaż telefonu na rynku wtórnym jest jedynie tymczasowym rozwiązaniem. Nie da się ocenić, jak długi czas iPhone spędzi u następnego właściciela. Można za to przewidzieć, co z takim urządzeniem stanie się później.

Sprzęt uszkodzony (choć najczęściej możliwy do naprawienia) lub zwyczajnie taki, który się znudził, tworzy jedno z największych obecnych wyzwań dla troski o środowisko. Rosnące wysypiska elektrośmieci to znacznie więcej niż problem natury estetycznej. Podczas powolnego rozkładu do otoczenia wydzielają się ogromne ilości toksyn, mających zgubny wpływ na biosferę. Na tej niechlubnej wyspie znajdują się, między innymi, ołów czy rtęć, które przenikają do gleb i wód, długotrwale zatruwając ekosystem.

Dużo mówi się o recyklingu elektroodpadów i opracowywaniu nowych, skutecznych metod przywracaniu materiałów do obiegu, jednak rzeczywistość jest brutalna. Jedyna w pełni bezpieczna droga do zatrzymania kryzysu to to świadoma konsumpcja polegająca na ograniczaniu szkodliwych zakupów oraz na przedłużaniu cyklu życia urządzeń – w szczególności na przekór producentom dążącym do skracania okresu używalności sprzętu.

Dla rynkowych gigantów oznacza to pretekst do tworzenia kolejnych niemalże identycznych generacji elektroniki oraz pewność zysku z ich sprzedaży. W tym segmencie Apple jest, niestety, zniesławioną ikoną, doskonale znaną z celowego pogarszania wydajności starszych iPhone-ów za pomocą odpowiednio przygotowanych aktualizacji oprogramowania. Proceder ten, na szczęście, odkryto i ukrócono.

Jeśli jesteś posiadaczem iPhone-a – masz dużego farta. Sprzęt ten, poddawany okresowej konserwacji, z powodzeniem może doskonale pracować przez wiele lat i liczyć na bezpieczne uaktualnienia systemu, dzięki którym urządzenie nie „złamie” się pod presją coraz bardziej wymagających aplikacji.

Nowe życie Twojego iPhone-a

Upływ czasu i nagłe zdarzenia losowe to jedyne czynniki, na które nie ma się większego wpływu. Można za to minimalizować ich skutki. Serwis Apple zajmuje się tą właśnie sferą, często starając się też wykorzystywać (jeśli to możliwe) części pozyskanie od urządzeń – dawców. Jednak nawet w przypadku napraw, w których takie działanie nie miałoby sensu, przez co konieczne jest zamontowanie zupełnie nowych komponentów, w ostatecznym rozrachunku środowisko wychodzi na plus.

Usługi takie, jak chociażby wymiana baterii iPhone czy wymiana ekranu w pełni przywracają możliwości korzystania ze sprzętu po likwidacji usterki. Nowy ekran pozwala nawigować telefonem, dając dostęp do wszystkich funkcji i zasobów smartfona, w którym uszkodzona matryca stanowiła jedyną przeszkodę dla efektywnego działania pozostałych podzespołów.

Montaż nowej baterii z kolei przywraca im szczytową wydajność oraz czas działania bez ładowania odpowiadający zupełnie nowemu urządzeniu. W praktyce ta usługa rozwiązuje wiele sprzężonych ze sobą problemów, a po naprawie okazuje się, że nowy iPhone w ogóle nie jest potrzebny.

To częsty scenariusz. Rozwój technologiczny na przestrzeni kilku ostatnich lat zwolnił i wymiana telefonu przeważnie nie owocuje większymi zmianami. Przynosi je za to każdy następny bezrefleksyjnie wyrzucony egzemplarz budujący góry niebezpiecznych śmieci.

Rezygnacja z dołożenia własnej cegiełki, póki co, jest najskuteczniejszym orężem w walce z nadprodukcją śmieci.