Piątek 27 stycznia 2023 Intel dzieli dział AXG na dwie części, rezygnuje z urządzeń sieciowych i RISC-V

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 19:59 Wraz z wynikami finansowymi za 2022 roku Intel ogłosił też likwidację dotychczasowego działu AXG zajmującego się opracowywaniem i sprzedażą GPU, oraz wycofanie się z dalszego rozwoju urządzeń sieciowych. Począwszy od 1 stycznia 2023 roku dział AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics) Intela przestaje istnieć, i zostaje rozbity na dwie części. Opracowywanie, produkcja i sprzedaż GPU dla serwerów zostaje częścią działu Data Center and AI, a wyniki finansowe będą rozliczna w ramach tego działu, natomiast opracowywanie, produkcja i sprzedaż kart graficznych Intel ARC dla graczy będzie rozliczana w ramach działu Client Computing, który sprzedaje głównie procesory dla komputerów stacjonarnych i laptopów.



Intel ogłosił też porzucenie dalszego rozwoju swoich switchy i rozwiązań sieciowych, oraz porzucenie badań i rozwoju w tym obszarze. W 2019 roku Intel przejął firmę Barefoot Networks, zintegrował jej zespół inżynierów ze swoim, i zaczał oferować switche dla serwerowni z serii Tofino, wyposażone w nowsze i produkowane u siebie procesory Tofino 3. Sprzedaż tych urządzeń była rozliczna w ramach działu Networt and Edge. Dotychczasowe urządzenia będą oferowane jeszcze przez jakiś czas, ale nie powstaną już ich nowsze serie.



Ostatnim z zapowiedzianych redukcji kosztów to anulowanie budowy nowego centrum badań i rozwoju w Hillsboro w stanie Oregon (oszczędność 700 mln USD), oraz porzucenie programu Pathfinder, w ramach którego krzemowy gigant zamierzał rozpoczął już opracowanie własnych próbek procesorów z architekturą RISC-V. Prace te nie będą już kontynuowane.





Wracając do działu AXG, powstał on w 2017 roku wraz z rozpoczęciem przez Intela zadania opracowania własnych wydajnych GPU (i konkurowania na tym polu z Nvidią i AMD). Dział zajmował się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą kart graficznych dla konsumentów oraz do zastosowań profesjonalnych / serwerowych. Był on księgowo rozliczany niezależnie, a wyniki finansowe działu AXG były publikowane oficjalnie począwszy od 1. kwartału 2021 roku, czyli okresu kiedy dział AXG rozpoczął jakąkolwiek sprzedaż.



Latem 2022 roku analitycy podsumowali, że w całym swoim dotychczasowym okresie działalności dział AXG odnotował stratę w wysokości 3,5 mld USD, z czego strata 2,1 mld USD przypadła na 6 kwartałów w okresie od 1. kwartału 2021 roku do 2. kwartału 2022 roku, a pozostałe 1,4 mld. USD to środki wydane na prace projektowe i wynagrodzenia inżynierów w latach 2017-2020. Decyzja o jego podzieleniu na dwie części wchłonięcia przez pozostałe działy Intela jest prawdopodobnie próbą ukrycia strat finansowych działu AXG, i jednocześnie obciążenia nimi lepiej prosperujących działów Data Center and AI oraz Client Computing.













