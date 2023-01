Piątek 27 stycznia 2023 Holandia i Japonia przyłączą się do amerykańskich sankcji wobec Chin

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 21:06 Jak informuje Bloomberg, Holandia i Japonia są już gotowe i deklarują chęć pełnego przyłączenia się do amerykańskich ograniczeń dla Chin w dostępnie do zaawansowanych technologii. Przypomnijmy, że wprowadzane przez USA ograniczenia licencyjne zakazały eksportu amerykańskich technologii do chińskich przedsiębiorstw cywilnych. Dotyczy to także producentów spoza USA i ich urządzeń produktów lub rozwiązań, jeśli tylko wykorzystują one podzespoły lub oprogramowanie dostarczane z USA, lub też oprogramowanie czy urządzenia z USA były używane do projektowania tych produktów. W praktyce zmusiło to np. TSMC do zaprzestania dostaw scalonych do chińskich producentów, chodź to oczywiście tylko przykład, a skutek sankcji był szerszy.



Teraz rozwiązania wzorowane na amerykańskich mają przyjąć też rządy Holandii i Japonii, aby utrudnić własnym i zagranicznym podmiotom transfer swoich technologii do producentów z Chin. W takim przypadku podmioty z całego świata posiadający np. maszyny ASML do wytrawiania układów scalonych, po ich wycofaniu nie mogliby sprzedać używanych maszyn do chińskich producentów. Współpracę handlową z Chinami musiałoby ograniczyć lub zerwać też wielu Japońskich producentów i poddostawców. Sprzedaż wielu japońskich produktów do Chin byłaby zakazana też dla podmiotów spoza Japonii, które chciałby w takim procederze pośredniczyć.



