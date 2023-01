Piątek 27 stycznia 2023 GeForce RTX 4090 Ti: zdjęcia systemu chłodzenia zajmującego 4 sloty

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:52 Obecnie najbardziej wydajną kartą graficzną Nvidia z najnowszej serii Ada Lovelace jest GeForce RTX 4090. Karta dysponuje 24 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps z 384-bitową magistralą (przepustowość 1 TB/s), oraz największym układem z serii Ada, czyli AD102 (litografia 4nm) w wersji z aktywnymi 16384 rdzeniami CUDA (spośród 18,432 wszystkich) oraz 128 jednostkami RT (ze 144 dostępnych). Karta niestety jest dość droga - kosztuje aż 1599 USD, ale Nvidia planuje debiut jeszcze droższej konstrukcji. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to GeForce RTX 4090 Ti, czy też nowy Titan RTX (lub pojawią się obie te karty), ale bardzo pewne jest, że przynajmniej jedna z nich będzie mieć potężny system chłodzenia i spore rozmiary.



Nowa karta, bardziej wydajna niż obecny GeForce RTX 4090 otrzyma chip AD102 w pełnej wersji z aktywnymi wszystkimi 18432 rdzeniami CUDA, oraz szybsze pamięci GDDR6X o efektywnej przepustowości 23 Gbps.



W sieci pojawiły się nowe zdjęcia systemu chłodzenia przygotowanego dla flagowej karty graficznej z serii Ada Lovelace. Zajmie on w obudowie aż 4 sloty miejsca, co uczyni nową kartę pierwszą referencyjną kartą graficzną w historii o tak dużej grubości. Oczywiście o ile Nvidia nie zmieni planów, i nie odchudzi przygotowywanych kart.



Prezentowane niżej zdjęcia wskazują też na inne umieszczenie płytki drukowanej, która będzie obrócona o 90 stopni (po zamontowaniu karty płytka drukowana będzie równoległa do płyty głównej), oraz węższa i dłuższa, niż PCB dotychczasowych GeForce RTX 4090 / 4080.







