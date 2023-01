Wtorek 31 stycznia 2023 Chip Navi 31 ma być przygotowany do obsługi 3D V-Cache

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:46 (1) W grudniu do sprzedaży trafiły najnowsze karty graficzne AMD Radeon RX 7900 XTX i Radeon RX 7900 XT. Chociaż ich wydajność trochę rozczarowała i okazała się być niższa od oczekiwanej, to jednak nowe Radeony wyróżniają się pod względem budowy technicznej. Są to pierwsze karty graficzne w których zastosowano budowę modułową i podzielono układ graficzny na siedem odrębnych rdzeni krzemowych: centralnego chipletu GCD (Graphics Core Die) z jednostkami obliczeniowymi (litografia 5nm) i połączonych z nim sześciu chipletów MCD (Multi Cache Die) wytwarzanych w litografii 6nm, które zawierają pamięć Infinity Cache i kontrolery/interfejsy pamięci GDDR6.



Każdy chip MCD zawiera po 16 MB pamięci Infinity Cache, co daje łącznie 96 MB na cały procesor GPU. Według nowych informacji AMD pozostawiło sobie furtkę umożliwiającą zwiększenie pojemności pamięci Infinity Cache - chipy MCD mają w swojej strukturze zawierać pionowe konektory typu TSV (hrough-silicon vias), umożliwiające dodatnie dodatkowej pamięci na kolejnej warstwie, czyli tzw. 3D V-Cache.



Karty wyposażone w chiplety MCD z dodatkową pamięcią 3D V-Cache dysponowałyby przy najmniej 192 MB pamięci Infinity Cache. Czy uzyskany tym sposobem zysk wydajności byłby istotny, a wzrost kosztów produkcji uzasadniony, na to pytanie muszą już odpowiedzieć sobie inżynierowie i kierownictwo AMD.







to że jest gotowy (autor: Markizy | data: 31/01/23 | godz.: 19:12 )

nie znaczy że dostanie coś takiego, prędzej traktowałbym to jako jakiś wariant rozwojowy do przetestowania który został odrzucony. Prędzej wierze w rozbudowę pamięci cache przez chilety z kontrolerem pamięci ram.



