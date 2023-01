Wtorek 31 stycznia 2023 Podstawka LGA 7529 dla Xeon Granite Rapids i Sierra Forest

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:04 Wraz z nowymi procesorami serwerowymi Xeon Scalable 4. generacji (Sapphire Rapids) zadebiutowała też nowa podstawka - LGA 4677. Ma ona o kilkaset pinów więcej i większe wymiary niż dotychczasowa LGA 4189 (stosowana w poprzednich Xeonach z serii Ice-Lake), co pozwala zmieścić pod osłoną termiczną układy krzemowe o większej powierzchni. Fakt ten oczywiście został wykorzystany przez Intela, a nowe Xeony otrzymały 4 układy krzemowe zawierające łączenie do 60 rdzeni Golden Cove. Z gniazda LGA 4677 skorzystają jeszcze procesory Xeon Emerald Rapids, czyli ulepszona wersja Sapphire Rapids, natomiast dla kolejnych procesorów serwerowych Intel przygotował jeszcze większe gniazdo LGA.



Będzie nim LGA 7529, przeznaczone dla procesorów Xeon z serii Granite Rapids-SP i Sierra Forest, które mogą zadebiutować pod koniec 2024 roku. W sieci właśnie pojawiły się zdjęcia podstawki LGA 7529 jak i całej dwuprocesorowej serwerowej płyty głównej z tymi podstawkami.



W porównaniu do LGA 4677. gdniazdo LGA 7529 będzie obsługiwać pamięci DDR5 w konfiguracji aż 12-kanałowej, podobnie jak podstawka AMD SP5 dla procesorów EPYC 4. generacji (Genoa). Warto tutaj dodać, że według nieoficjalnych informacji procesory Granite Rapids-SP będą wyposażone w do 132 rdzeni rdzeni Redwood Cove (następca Golden i Raptor Cove).



Natomiast Xeony z serii Sierra Forest otrzymają wyłącznie efektywne rdzenie Skymont (ulepszona wersja Gracemont), ale w dużej ilosci - przynajmniej 256, a według innych doniesień nawet 334 rdzenie. Xeony Sierra Forest mają być odpowiedzią na 128 rdzeniowe procesory EPYC Bermago z rdzeniami ZEN 4c i ich przyszłe wersje z prawdopodobnie 256-rdzeniami ZEN 5c.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.