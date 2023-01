Znasz już najlepszą grę MMORPG w Polsce? Tytuł, który przejdzie jak burza przez 2023 r.

Wciągające misje, wiele klas postaci do wyboru, niezapomniani towarzysze i soczyste dialogi. W Broken Ranks - najlepszym MMORPG od Whitemoon Games to zaledwie początek tego, co na Ciebie czeka. Wkrocz do Taern i wciel się w bohatera, któremu odebrano wszystko.











Kontynuacja The Pride of Taern - najlepszy MMORPG w 2022. r. Broken Ranks błyskawicznie zdobyło popularność. Już w pierwszych dniach kilkadziesiąt tysięcy użytkowników zasiadło przed komputerami, żeby rozpocząć jedną z najbardziej niesamowitych przygód swojego wirtualnego życia. Streamerzy youtube-owi na żywo prowadzili swoje premierowe rozgrywki, a odzew obserwujących był ogromny. To sprawiło, że tytuł ten znalazł się na liście najczęściej ogrywanych w 2022 r. Cechy najlepszej gry komputerowej? Broken Ranks ma je wszystkie Dlaczego Broken Ranks cieszy się takim powodzeniem? Przede wszystkim wyobraźnia twórców zdaje się nie mieć granic. Nowe zadania, specjalne wydarzenia i ciągłe aktualizacje urozmaicają grę. Jakie są powody, że fani gier MMORPG doceniają ten tytuł? aż 7 klas postaci - barbarzyńca, sheed, voodoo, łucznik, druid, mag ognia i rycerz, z których każda ma unikalne zdolności,

misje główne i poboczne - nawet kilkuminutowe zadanie wciąga i pozwala lepiej poznać świat Taern,

nieliniowa fabuła , dzięki czemu zadania wykonujesz w dowolnej kolejności, w swoim tempie i zwiedzasz krainę dokładnie tak, jak sam tego chcesz,

gildie - wraz z innymi graczami budujesz warownię, dostajecie też wewnętrzny czat, w którym komunikujecie się,

dialogi - tu nie klikasz bezmyślnie, bo każda Twoja odpowiedź ma znaczenie i wpływa na Twoje losy,

turowy system walki podobny do tego z Heroes of Might and Magic z ograniczonym czasem wyboru ataku,

izometryczna mapa znana już z Baldurs Gate - weterani gier będą zachwyceni.

darmowe konto - nie musisz płacić, żeby korzystać z kluczowych funkcji. Walczysz z takimi samymi bossami, znajdujesz dokładnie te same przedmioty i wykonujesz te same zadania, co gracze abonamentowi. Chyba, że zależy Ci na kosmetyce zbroi - wówczas możesz założyć konto płatne. W grze odnajdziesz się bez problemu. Samouczek płynnie prowadzi Cię przez cały prolog, dzięki czemu pewnie stawiasz pierwsze kroki w nowej rzeczywistości. Rozgrywka w systemie MMO daje Ci możliwość interakcji z innymi graczami i utworzenie wspólnej drużyny - zyskaj nowych przyjaciół dzięki misjom wykonywanym razem. Co czeka na Ciebie w świecie Broken Ranks? Ruiny, grobowce, zapomniane wioski i rozbudowane miasta, w których zawsze dzieje się coś ciekawego. Eksploruj każdy zakamarek mapy - nigdy nie wiesz, gdzie napotkasz kolejną przygodę, która przyniesie Ci dodatkowe doświadczenia, pieniądze, a także znajomości. Produkcja pod względem fabularnym ma sporo do zaoferowania - duża liczba misji, zadań pobocznych sprawiają, że Twój dziennik zawsze jest wypełniony po brzegi. RPG, które stale się rozwija - dołącz do grona fanów Nie przegap wydarzeń, dzięki którym masz okazję dołączyć do zupełnie nowych misji, trwających w określonym czasie. Specjalnych eventów jest całkiem sporo, a w dodatku czerpiesz z nich same korzyści. Warto śledzić informacje od twórców, by nie zostać w tyle i dać sobie szansę na przeżycie zupełnie nowej przygody, zebranie itemów i punktów.



Nastaw się na to, że Broken Ranks towarzyszyć Ci będzie przez długi czas. To jeden z hitów na rynku gier online z gatunku multiplayer i wszystko wskazuje na to, że Twórcy jeszcze przez lata nie powiedzą ostatniego słowa.