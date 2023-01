Wtorek 31 stycznia 2023 Cyberpunk 2077: nowa aktualizacja dodaje obsługę DLSS 3

Autor: Zbyszek | źródło: CD Projekt RED | 19:20 Wraz z premierą karty graficznej Nvidia GeForce RTX 4090 oraz architektury Ada Lovelace zadebiutowała też nowa, trzecia generacja techniki DLSS (Deep Learning Super Sampling). Oferuje ona obraz o wyższej jakości, i wyższą wydajność niż DLSS 2, a wzost wydajności uzyskano m.in. poprzez używanie dodatkowych dedykowanych jednostek Optical Flow Accelerator, które pojawiły się w architekturze Ada Lovelace i służą do porównywania ze sobą obecnej i poprzednich klatek. Już podczas premiery Nvidia pokazywała efekty pracy DLSS 3 w grze Cyberpunk 2077, w późniejszym czasie dostęp do DLSS 3 w Cyberpunku otrzymali testerzy, a teraz przychodzi kolej dla wszystkich graczy.



CD Projekt RED udostępnił do pobrania nową aktualizację do gry Cyberpunk 2077, która wprowadza oficjalną obsługę dla DLSS 3 oraz Nvidia Reflex. Aktualizacja waży 6,6 GB, a do włączenia DLSS 3 potrzebna jest też karta graficzna z serii GeForce RTX 4000.



Nvidia zaprezentowałą natomiast wyniki wewnętrzych testów wydajnosći DLSS 3 w grze Cyberpunk 2077.







