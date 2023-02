Wtorek 31 stycznia 2023 Dobre wyniki finansowe AMD w 4. kwartale 2022 roku i całym 2022 roku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:04 Firma AMD opublikowała wyniki finansowe uzyskane w 4. kwartale 2022 roku. W tym okresie przychód wyniósł 5,6 mld USD, o 1 procent więcej niż w poprzednim kwartale (5,56 mld USD) i o 16 procent więcej niż tym samym kwartale przed rokiem. Średnia marża brutto wyniosła 43 procent, koszty operacyjne 2,4 mld USD (identyczne jak przed rokiem), a zysk netto wyliczony według metodologii GAAP wyniósł 21 mln USD, względem 974 mln USD przed rokiem, a z pominięciem tej metodologi - 1,11 mld. USD, tyle samo co przed rokiem.



Spośród działów, dział Data Center wygenerował przychód w wysokości 1,7 mld USD, o 42 procent większy niż w tym samym kwartale przed rokiem, a dział Client Computing dostarczający procesory na rynek konsumencki wygenerował przychód 0,930 mld USD, o 51 procent niższy niż przed rokiem.



Przychód działu Gaming dostarczającego karty graficzne wyniósł 1,6 mld USD i był taki sam jak we wcześniejszym kwartale i o 7 procent niższy niż w tym samym kwartale przed rokiem (1,7 mld USD).

Dział Embedded and Semi-Custom dostarczający rozwiązania Xilinx i chipy do konsol uzyskał przychód w wysokości 1,4 mld USD, o 87 procent wyższy niż przed rokiem i nieco wyższy niż wcześniejszym kwartale (1,3 mld USD).





W całym 2022 roku przychód AMD wyniósł 23,6 mld USD, o 44 procent więcej niż w 2021 roku (wówczas 16,43 mld USD). Zysk netto w 2022 roku, wyliczany z użyciem metodologii GAPP wyniósł 1,3 mld USD (względem 3,16 mld USD w 2021 roku), a wyliczany bez użycia metodologii GAAP wyniósł 5,5 mld USD (względem 3,43 mld USD w 2021 roku). Różnice pomiędzy zyskiem netto wyliczanym z użyciem metodologii GAPP i bez niej wynikają m.in. z różnic w rozliczeniu transakcji przejęcia Xilinx.



