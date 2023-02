Wtorek 31 stycznia 2023 Duże cięcia płac i premii w Intelu

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:53 Intel wchodzi obecnie w trudny dla siebie okres. Spadek sprzedaży komputerów na rynku konsumenckim, a jednocześnie utrata części udziałów w rynku serwerowym na rzecz AMD powodują, że przychody firmy wyraźnie się zmniejszają. Przychody Intela w 2020 i 2021 roku wynosiły odpowiednio: 77,8 i 79,0 mld USD, ale w połowie 2022 roku zaczęły się kurczyć, przez co w całym 2022 roku spadły do 63,1 mld USD. Jeszcze gorzej ma być w 2023 roku, kiedy Intel spodziewa się przychodu poniżej 50 mld USD, dlatego też kierownictwo Intela usilnie szuka oszczędności. Kilkanaście tygodni temu ogłoszono redukcję zatrudnienia o 10 procent, aby oszczędzić w 2023 roku około 3 mld USD.



W ubiegłym tygodniu Intel ogłosił natomiast anulowanie budowy nowego centrum badań i rozwoju, porzucenie programu rozwoju własnych procesorów RISC-V oraz porzucenie dalszego rozwoju swoich switchy i rozwiązań sieciowych z serii Tofino, które były rozwijane od 2019 roku po przejęciu firmy Barefoot Networks.



Kolejne oszczędności ma wygenerować przygotowany właśnie program redukcji płac. W jego ramach Intel zawiesił wypłatę premii kwartalnych i rocznych (w tym premii za 2022 rok), wstrzymał proces podwyżkowy, a także zredukuje wynagrodzenie podstawowe części pracowników o 5 do 15 procent (w zależności od stanowiska).



Obecnie w Intelu obowiązuje 14 poziomów stanowisk pracy. Poziom 1 i 2 to stanowiska wspierające (ochrona, pracownicy biurowi). Inżynierowie bez doświadczenia są zatrudniani na 3 i 4 poziomie płac, inżynierowie z doświadczeniem na 5 lub 6 poziom płac. Starsi inżynierowie i naukowcy z tytułem doktora otrzymują co najmniej 7 poziom płac i możliwość awansu na kolejne poziomy, w tym stanowiska kierownicze niższego szczebla. Dyrektorzy i młodsi wiceprezesi zajmują 12 poziom płac, starsi dyrektorzy i starsi wiceprezesi 13 poziom, a prezes i dyrektor generalny 14 poziom.



W ramach redukcji, wynagrodzenie zasadnicze osób zatrudnionych na stanowiskach poziomu od 7 do 11 ma zostać zredukowane o 5 procent, a wynagrodzenie zasadnicze osób na stanowiskach z poziomu 12 i 13 odpowiednio o 10 procent i 15 procent.



Redukcja zarobków obejmie też prezesa i dyrektora generalnego, Pata Gelsingera, którego pensja podstawowa skurczy się o 25 procent. Tworząc program uznano, że redukcja pensji zasadniczych nie obejmie osób z krótkim stażem pracy w Intelu, zatrudnionych na stanowiskach poziomy do 3 do 6. Dzięki wszystkim tym cięciom Intel zamierza oszczędzić kilka miliardów dolarów.



