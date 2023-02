Wtorek 31 stycznia 2023 Ryzen 7800X 3D, 7900X 3D, 7950X 3D - znamy ceny

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:56 Na początku stycznia firma AMD oficjalnie zaprezentowała procesory Ryzen serii 7000 z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache. Są to: 16-rdzeniowy Ryzen 9 7950X 3D, 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900X 3D i 8-rdzeniowy Ryzen 7 7800X 3D. Dwa pierwsze z nowych procesorów mają dodatkową pamięć L3 na jednym z dwóch chipletów, identyczne taktowanie turbo jednowątkowe (5,6 GHz lub 5,7 GHz) i 300 MHz niższe taktowanie bazowe, oraz niższy wskaźnik TDP (120W) niż dotychczasowe Ryzen 9 7950X i 7900X. 8-rdzeniowy Ryzen 7 7800X 3D ma jeden chiplet z dodatkową pamięcią L3 i taktowanie boost 5,0 GHz. Teraz poznaliśmy ich oficjalne ceny i daty rozpoczęcia sprzedaży.



16-rdzeniowy Ryzen 9 7950X 3D będzie kosztować 699 USD, tyle ile standardowy Ryzen 9 7950X kosztował w momencie debiutu (obecnie jego cena to 575 USD). 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900X 3D wyceniono na 599 USD, o 50 dolarów drożej niż Ryzen 9 7900X w momencie debiutu (teraz jego cena to 475 USD). Obydwa procesory bedą dostępne w sklepach od 28 lutego.



Nieco później bo 6 kwietnia do sprzedaży trafi 8-rdzeniowy Ryzen 7 7800X 3D, w cenie 449 USD, czyli takiej samej w jakiej debiutował Ryzen 7 5800X 3D, i o 50 dolarów wyższej niż cena standardowego Ryzen 7 7700X w momencie debiutu (obecnie wynosi ona 349 USD).



Tym samym wersje z dodatkową pamięcią 3D V-Cache będą o 124 USD droższe niż modele standardowe, a Ryzen 7 7800X 3D o 100 dolarów droższy niż Ryzen 7 7700X.







