Piątek 3 lutego 2023 Microsoft przedłużył wsparcie Windows 7 i Server 2008 R2 do 2024 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:51 Oficjalne wsparcie techniczne dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 zostało zakończone w styczniu 2020 roku. Z uwagi na to, że systemy te w 2. połowie 2019 roku wciąż były zainstalowane na znaczącej liczbie urządzeń, Microsoft podjął wówczas decyzję o wprowadzeniu 3-letniego okresu rozszerzonego wsparcia dla Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Był on dedykowany dla klientów korporacyjnych i biznesowych, którzy nadal nie zmigrowali swoich środowisk do Windows 10 i Windows Server 2016 - takie firmy mogły odpłatnie zakupić dodatkowe 3-letnie wsparcie dla starszych systemów, zapewniające dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa i poprawek błędów.



Okres rozszerzonego wsparcia zakończył się w ubiegłym miesiącu, jednak Microsoft postanowił przedłużyć wsparcie Windows 7 i Server 2008 R2 jeszcze do stycznia 2024 roku, ale już nie dla wszystkich systemów tego typu - przedłużonym wsparciem nie są objęte Windows 7 i Windows Server 2008 R2 działające urządzeniach lokalnych firm i przedsiębiorstw, a tylko te, które są uruchomione i używane w chmurze Azure.



