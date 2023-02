Piątek 3 lutego 2023 Intel niedawno zwiększył, a teraz obniży ceny procesorów Core 12. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:32 (4) Drugiego stycznia 2023 roku Intel poinformował o zwiększeniu cen większości oferowanych procesorów o około 10 procent. Nowe wyższe ceny objęły wówczas całą serię procesorów Core 12. generacji, oraz debiutujące z początkiem 2023 roku procesory Core 13. generacji dla komputerów przenośnych, oraz w wersjach dla komputerów stacjonarnych z TDP 65W lub 35W i zablokowanym mnożnikiem. Dla przykładu Core i9-12900K podrożał wówczas z 589 do 648 USD, a Core i5-12600K z 289 USD do 318 USD. Sprzedaż procesorów konsumenckich utrzymuje się jednak na słabym poziomie, i w efekcie Intel miał już podjąć odwrotną do wcześniejszej decyzję - o obniżeniu cen procesorów Core 12. generacji.



Nowe ceny mają wejść w życie jeszcze w tym miesiącu, i będą do 20 procent niższe od cen obowiązujących od 2 stycznia, oraz nieco niższe od cen obowiązujących wcześniej przed styczniową podwyżką. Korekta w cenniku ma poprawić sprzedaż.



Jednocześnie wydaje się już pewne, że nie będzie podwyżki cen procesorów Core i9-13900K, Core i7-13700K i Core i5-13600K, które debiutowały w 4. kwartale 2022 roku w cenach identycznych jak te same modele z serii Core 12. generacji



heheh (autor: piwo1 | data: 3/02/23 | godz.: 17:08 )

i sensacja. amd w koncu obniza ceny procesorow do odpowiednich poziomow czyli 7700x laduje z cena ponizej 13600kf.

7700x juz nie ebdzie ksztowal 2350 jak na pcozatku, nie 1750 zl jak obecnie a w okolicach 1450zl

wccftech.com/amd-ryzen-7-7700x-8-core-cpu-now-available-for-less-than-300-us/

wccftech.com/amd-ryzen-7-7700x-8-core-cpu-now-available-for-less-than-300-us/





Core 12. generacji (autor: Conan Barbarian | data: 3/02/23 | godz.: 17:32 )

Olać tę 12-tą generację Core.

Przy Core 13. generacji wiatr wieje w plecki a nie w mordę.

Mam nadzieję, że niebawem Core 13+ będzie wielką atrakcją i kopem w dupala korpo-AMD.



@02 (autor: Conan Barbarian | data: 3/02/23 | godz.: 17:38 )

Żeby nie było, piszę to z platformy na ZEN3, na której sobie jeszcze trochę popatrzę na rozwój sytuacji, nie pali się.



heheh (autor: piwo1 | data: 3/02/23 | godz.: 17:56 )

a ja z platformy zen3+ bo z 6800h :)



