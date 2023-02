Piątek 3 lutego 2023 4kg cylinder miedzi jest w stanie chłodzić Core i9 bez wentylatora

Autor: Zbyszek | źródło: Reddit | 16:19 (2) Jeden z użytkowników platformy Reddit pochwalił się na jej łamach ciekawym eksperymentem. Posiadając procesor Core i9, postanowił zdemontować z niego typowy system chłodzenia, przygotować nową powłokę termoprzewodzącą i podstawić na osłonie termicznej procesora miedziany walec (cylinder) o wysokości około 20 centymetrów i wadze około 4 kilogramów. Następnie sprawdził temperatury, które okazały się być prawidłowe- w trybie Idle procesor osiągał około 35 stopni Celsjusza, a przy pełnym obciążeniu około 80 stopni Celsjusza, czyli porównywalne do osiąganych po zamontowaniu na procesorze dobrej klasy systemu chłodzenia powietrzem.



Świadczy to o tym, że miedziany cylinder tej masy i wielkości jest w stanie zmagazynować i oddać to otoczenia tyle ciepła, ile oddaje klasyczny radiator z rurkami cieplnymi i 12cm wentylatorem.



Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że w pobliżu miedzianego cylindra pracował 12cm wentylator zamontowany w obudowie, który zapewniał wokół niego pewien minimalny przepływ powietrza, dlatego też nie można zgodzić się ze stwierdzeniem. że było to chłodzenie w pełni pasywne.







4kg cylinder miedzi - DUPA (autor: Conan Barbarian | data: 3/02/23 | godz.: 17:29 )

Następnie sprawdził temperatury ...

Ciekawe jak długo sprawdzał te temperatury. W końcu klocek się nagrzeje i będzie działał wręcz odwrotnie, jak magazyn ciepła.

Ważna jest powierzchnia oddająca ciepło a nie tylko pojemność cieplna, więc żeberka mocium panie potrzebne.



@.1 (autor: El Vis | data: 3/02/23 | godz.: 17:46 )

Bardzo celna uwaga



