Piątek 3 lutego 2023 Intel obniża cenę ARC A750 i poprawia wydajność przez sterowniki

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 16:46 Intel poinformował o obniżeniu ceny swojej karty graficznej ARC A750. Karta ta dysponuje 8 GB pamięci GDDR6 i chipem ACM-G10 z 28 rdzeniami Xe (łącznie 448 jednostek EU) taktowany zegarem do 2,05 GHz. W momencie swojej premiery w październiku 2022 roku sugerowana cena została ustawiona na poziomie 289 USD, o 40 dolarów niższej niż nieco bardziej wydajny ARC A770 8 GB z pełną wersją chipu ACM-G10. Teraz cena karty Intel ARC A750 została obniżona przez Intela do 249 USD. Jednocześnie krzemowy gigant informuje o tym, że wydajność kart Intel ARC systematycznie poprawia się wraz z kolejnymi wersjami sterowników.



Obecna wersja sterowników dla kart IARC rozwiązała już według Intela prawie wszystkie problemy z wydajnością gier w trybie DirectX 9, która ma teraz nie odbiegać o wydajności tytułów DX11 i DX12, a w porównaniu do sterowników 3490 z dnia premiery - jest o kilkadziesiąt procent wyższa.



Ostatnie sterowniki w wersji 4086 oferują też średnio o około 10 procent liczbę klatek w grach DX11 i DX12 w porównaniu do sterowników z dnia premiery. W efekcie, karta Intel ARC A750, dzięki poprawie jej wydajności w sterownikach i obniżeniu ceny z 289 do 249 USD oferuje teraz według Intela o 50 procent wyższy wskaźnik wydajności do ceny, niż GeForce RTX 3060.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.