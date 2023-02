Piątek 3 lutego 2023 Ryzen 7 7700X i Ryzen 9 7900X z tajemniczą obniżką cen

Autor: Zbyszek | źródło: Różne | 16:11 (1) Końcem września 2022 roku debitowały nowe procesory firmy AMD: Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X i Ryzen 9 7950X, czyli pierwsze trzy modele z nowej serii i przeznaczone dla nowej podstawki AM5. Ich ceny ustawiono wówczas na odpowiednio: 399, 549 i 699 USD, co w połączeniu z drogimi pamięciami DDR5 i płytami głównymi przełożyło się na słabą sprzedaż nowych Ryzenów. Sytuacja pogorszyła się miesiąc później po premierze, kiedy zadebiutowały porównywalne pod względem wydajności, ale wyraźnie tańsze procesory Intel Core 13. generacji. W efekcie już kilka tygodni po premierze, w połowie listopada firma AMD zdecydowała się obniżyć ceny procesorów Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X i Ryzen 9 7950X do poziomy odpowiednio: 349, 474 i 574 USD.



Obniżka została wówczas ogłoszona jako tymczasowa, obowiązująca w limitowanym okresie czasu i związana z z nadchodzącym Black Friday, ale niższe ceny wspomnianych Ryzenów zostały już z nami na stałe, a promocja początkowo obowiązująca u niektórych sprzedawców została rozszerzona na wszystkie sieci i sklepy handlowe.



Tymczasem od kilku dni część sprzedawców w Stanach Zjednoczonych oferuje procesory Ryzen 7 7700X i Ryzen 9 7900X jeszcze taniej - z 299 USD i 420 USD. W sieci Amazon ofertę trzeba aktywować za pomocą kodu promocyjnego BDNW25, który obniża ceny obu procesorów o 50 dolarów.





Akcja wywołała już falę komentarzy na temat kolejnej obniżki cen tych procesorów przez AMD. Zwłaszcza, że kwota 300 dolarów za Ryzen 7 7700X i 420 dolarów za Ryzen 9 7900X to wreszcie ceny zbliżone do porównywalnych pod względem wydajności Core i5-13600K i Core i7-13700K od Intela, więc ustawienie cen Ryzenów na tych poziomach, o 50 dolarów niższych niż dotychczas, byłoby uzasadnione.



W podobny sposób, także od największych amerykańskich sprzedawców rozpoczynały się poprzednie listopadowe obniżki cen procesorów Ryzen 7000, które początkowo wyglądały jak promocje sieci handlowych, a dopiero później obniżka cen została oficjalnie potwierdzona przez AMD.



z tajemniczą obniżką cen (autor: Conan Barbarian | data: 3/02/23 | godz.: 17:35 )

Przyznam, przeczytałem tylko tytuł i mam w dupie uzasadnienia podwyżek i obniżek u AMD. Niech się walą z tymi procami, które mogłyby być 20 stopni chłodniejsze oraz płytami, które mogłyby być 50% tańsze. Niech się korpo-AMD weźmie za przemyślenie swojej strategii wobec rynku konsumenckiego, bo inaczej Intel ich w końcu dopadnie i zje.



