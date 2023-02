Środa 8 lutego 2023 Steam Next, czyli mnóstwo darmowych gier do wypróbowania

Autor: Zbyszek | źródło: Steam | 18:25 Steam rozpoczął kolejną edycję swojego festiwali gamingowego, czyli Steam Next. W jego ramach, od 6 do 13 lutego można uczestniczyć w specjalnych transmisjach wideo udostępnianych przez twórców gier, oglądać zapowiedzi nowych nadchodzących tytułów, a także wypróbować wiele gier dzięki udostępnionym za darmo wersjom demo. Z okazji Steam Next lista dostępnych wersji demo została wyraźnie poszerzona, a wśród gier które można wypróbować są też dema gier jeszcze niedostępnych, których premiera odbędzie się dopiero w najbliższym czasie. Dzięki temu przetestowany tytuł można dodać do swojej listy i oczekiwać na jego premierę.



Wydarzenie potrwa do godziny 19.00 czasu polskiego 13 lutego (poniedziałek), a harmonogram transmisji online jest dostępny na stronie https://store.steampowered.com/sale/nextfest



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.