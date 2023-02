Środa 8 lutego 2023 PlayStation VR2: znamy listę gier dostępnych w dniu premiery

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 18:34 Już za dwa tygodnie, 22 lutego oficjalnie zadebiutuje nowy headset VR dedykowany konsolom PlayStation 5. PlayStation VR2, bo o nim mowa, to rozwinięcie hełmu znanego z czasów PS4, przy czym w nowej generacji poprawiono w zasadzie wszystkie aspekty urządzenia. Najważniejszy element, czyli matryce wbudowane w hełm mają teraz rozdzielczość 2000x2040 pikseli i są w stanie odświeżać obraz z częstotliwością od 90Hz do 120Hz. W sumie daje nam to 4000x2040 pikseli, czyli całkiem blisko rozdzielczości 4K. Ponadto w nowym hełmie użyto też lepszej jakości soczewek Fresnela, które zapewniają komfortową grę z zachowaniem pola widzenia o kącie 110 stopni, a także zastosowano sensor śledzący ruch gałki ocznej.



Jest on połączony z oprogramowaniem odpowiadającym za dostosowanie w locie wyświetlanego obrazu. To na co patrzymy ma być bardziej szczegółowe i posiadać lepszej jakości tekstury. Dodatkowo wzrok ma też pełnić rolę swoistego kontrolera – sensor będzie podświetlać elementy w grze na które patrzymy. Nie zabraknie też wsparcia dla wibracji oraz technologii dźwięku przestrzennego Tempest 3D AudioTech, znanej ze słuchawek dedykowanych PlayStation 5.est on połączony z oprogramowaniem odpowiadającym za dostosowanie w locie wyświetlanego obrazu. To na co patrzymy ma być bardziej szczegółowe i posiadać lepszej jakości tekstury. Dodatkowo wzrok ma też pełnić rolę swoistego kontrolera – sensor będzie podświetlać elementy w grze na które patrzymy. Nie zabraknie też wsparcia dla wibracji oraz technologii dźwięku przestrzennego Tempest 3D AudioTech, znanej ze słuchawek dedykowanych PlayStation 5.



Wraz z goglami w ręce graczy trafią nowe kontrolery z obsługą haptyki, adaptacyjnymi spustami oraz sensorami wykrywającymi dotyk. Całość będzie komunikować się z konsolą za pomocą pojedynczego kabla USB. W USA PlayStation VR2 ma kosztować 549 USD (netto), a w Europie cena sugerowana to 599 Euro (z VAT).





Z okazji nadchodzącej premiery firma Sony oficjalnie podała listę gier, które będzie można uruchomić na PlayStation VR2 w dniu jego premiery. Lista obejmuje 38 tytułów, których wykaz przedstawiamy poniżej. Jednocześnie Sony zapowiedziało, że gier zgodnych z PlayStation VR2 z biegiem czasu będzie przybywać, a liczba tytułów docelowo ma przekroczyć 100.





After the Fall

Altair Breaker

Before Your Eyes

Cities VR

Cosmonious High

Creed: Rise to Glory – Championship Edition

The Dark Pictures: Switchback

Demeo

Dyschronia: Chronos Alternate

Fantavision 202X

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Job Simulator

Jurassic World Aftermath

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat!

The Last Clockwinder

The Light Brigade

Moss 1 & 2 Remaster

NFL Pro Era

No Man’s Sky

Pavlov VR

Pistol Whip

Puzzling Places

Resident Evil Village

Rez Infinite

Song in the Smoke

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

Synth Riders

The Tale of Onogoro

Tentacular

Tetris Effect: Connected

Thumper

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution

Townsmen VR

Vacation Simulator

What the Bat

Zenith: The Last City









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.