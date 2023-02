Środa 8 lutego 2023 AMD ZEN 5: pierwsze informacje

Autor: Zbyszek | źródło: RedGamingTech | 18:49 Za nami premiera procesorów Ryzen serii 7000 z najnowszymi rdzeniami ZEN 4 wytwarzanymi w litografii 5nm. Nowe procesory są na ten moment nowinką techniczną, a ich sprzedaż nie jest duża z powodu konieczności zakupu pamięci DDR5 i drogich płyt głównych z podstawką AM5. Nie ulega jednak wątpliwości, że wraz z biegiem czasu procesory dla podstawki AM5 upowszechnią się bardziej, zwłaszcza, gdy już stanieją, co nastąpi na pewno gdy zadebiutuje ich kolejna generacja. To ma się stać w 2024 roku, kiedy na rynek trafią procesory Ryzen z rdzeniami ZEN 5. W sieci właśnie pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje na temat tej architektury, według których ZEN 5 będzie znacznie powiększony i przyniesie ponad 20 procent wzrostu wskaźnika IPC.



ZEN 5 ma dysponować znacznie powiększonym dekoderem rozkazów, większą liczbą jednostek wykonawczych, oraz wyraźnie większymi pamięciami podręcznymi L1 dla instrukcji i danych. Według doniesień wszystkie zmiany mają dać od 22 do 30 procent wzrostu wskaźnika IPC (wydajność jednowątkowa), ale oczywiście jego finalna wartość będzie możliwa do zmierzenia dopiero na kilka miesięcy przed premierą.



Pojedynczy blok CCX ma nadal składać się z 8 rdzeni, ale zyska przebudowaną strukturę pamięci L2 i L3. Kolejne informacje dotyczą liczby rdzeni całego procesora - według nich wraz z rdzeniami ZEN 5 firma AMD nie poprzestanie na maksymalnie 16 rdzeniach, a flagowe procesory z serii Ryzen 8000 dla podstawki AM5 mogą być konstrukcją nawet 32 rdzeniową.



