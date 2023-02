Środa 8 lutego 2023 Intel Xeon W-3400 potrafi pobierać nawet 900W

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 22:53 W ubiegłym miesiącu Intel ogłosił premierę procesorów serwerowych Xeon Scalable 4. generacji (nazwa kodowa Sapphire Rapids). Mają one 8-kanałowy kontroler pamięci DDR5 i do 60 rdzeni Golden Cove, a do faktycznej sprzedaży trafią pod koniec tego kwartału. Tymczasem 15 lutego zaplanowana jest premiera procesorów Sapphire Rapids w wersji dla entuzjastów oraz dla korporacyjnych stacji roboczych, w postaci modeli Xeon W-2400 i Xeon W-3400. Pierwsze z nich to procesory z 4-kanałowym kontrolerem pamięci DDR5 i maksymalnie 24-rdzeniami Golden Cove, mające wskaźnik TDP 225W (PL1) i przeznaczone dla entuzjastów oraz typowych stacji roboczych.



Seria Xeon W-3400 to natomiast pod względem technicznych te same procesory co serwerowe Xeon Scalable 4. Gen, przeznaczone dla najbardziej wydajnych stacji roboczych. Mają one do 56 rdzeni Golden Cove, 8-kanałowy kontroler pamięci DDR5 i wskaźnik TDP 350W (PL1). Wartość PL2 ma wynosić w ich przypadku 420W, ale limit ten będzie można wyłączyć w BIOSie. Zarówno Xeony W-2400 jak i W-3400 będą mieć odblokowany mnożnik, i będzie można je podkręcać.



Niestety wadą procesorów, zwłaszcza Xeonów W-3400 posiadających około 40-50 rdzeni może być duże zużycie energii. Redaktor serwisu Chiphell, który przygotowuje już premierowy test nowych Xeonów, twierdzi, że procesor Xeon W-3400 jaki znajduje się w jego laboratorium po wyłączeniu limitu PL2 i obciążeniu testem wielowątkowym Cinebench R23 pobiera ponad 700W energii. Jeszcze gorzej jest po podkręceniu procesora, kiedy pobór energii przekracza 900W. W obu tych sytuacjach chłodzenie cieczą z chłodnicą o długości 360mm jest niewystarczające, a procesory szybko wpadają w throttling.



Tym samym pozostawienie włączonego limitu PL2 na 420W może być zwyczajnie lepszym wyborem, bo jest to prawdopodobnie taka ilość ciepła, z jaką dobrej klasy chłodzenie wodne z dużą chłodnicą powinno sobie poradzić.









