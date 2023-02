Piątek 10 lutego 2023 Nvidia zmniejszyła produkcję GeForce RTX 4090, 4080 i 4070 Ti

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:54 Karty graficzne Nvidia GeForce montowane są przede wszystkich w Chinach. Nvidia współpracuje z wieloma poddostawcami z Chin, którzy wytwarzają dla jej kart graficznych np. płytki drukowane, elementy dyskretne dla PCB i systemy chłodzenia. Komponenty wytwarzane w Chinach są łączone z układami scalonymi GPU od TSMC lub Samsunga i pamięciami GDDR od jednego z ich wytwórców, a gotowe zmontowane karty graficzne trafiają do centrum dystrybucyjnego Nvidia w Hongkongu. Z tego powodu chińscy dystrybutorzy elektroniki dysponują sprawdzonymi informacjami o poziomie produkcji i dostaw np. kart graficznych.



Według nich, w ostatnich dniach Nvidia wyraźnie zmniejszyła produkcję kart GeForce RTX 4090, 4080 i 4070 Ti. Dystrybutorzy twierdzą, że poziom nowych dostaw jest tak niski, że może wywołać niedobory kart graficznych i to pomimo tego, że obecnie światowy popyt na karty graficzne jest na niskim poziomie (podobnie jak popyt na komputery). Ich zdaniem ruch Nvidia ma za zadanie utrzymać ceny kart graficznych z serii RTX 4000 na obecnym, wysokim poziomie, i nie dopuścić do sytuacji w której karty zalegałyby u sprzedawców, a Ci organizowaliby promocje oraz naciskami na obniżenie cen przez Nvidia.



