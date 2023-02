Piątek 10 lutego 2023 Mercury Research: AMD ma 31 procent udziału w rynku procesorów x86

Autor: Zbyszek | źródło: Mercury Research | 19:26 Firma analityczna Mercury Research podała najnowsze dane dotyczące sprzedaży procesorów x86 oraz udziału poszczególnych producentów w rynku procesorów x86 w 4. kwartale 2022 roku i całym 2022 roku. W ubiegłym roku łączna sprzedaż procesorów x86 wyniosła 374 miliony sztuk, a łączne przychody ich producentów z tego tytułu wyniosły 65 mld USD. W porównaniu do 2021 roku, sprzedaż procesorów spadła o 21 procent, a przychody z tej sprzedaży zmniejszyły się o 19 procent. Spośród 374 milionów sztuk procesorów x86 sprzedanych w ubiegłym roku, nieco ponad 10 procent było procesorami dla konsol, a pozostała część była procesorami dla rynku PC i DataCenter.



Spośród producentów, w 4. kwartale 2022 roku udział Intela w rynku x86 wyniósł 68,7 procent, a udział AMD 31,3 procent. Dla AMD oznacza to wzrost udziału w rynku o 2,8 punktu procentowego względem wcześniejszego kwartału i o 5,7 punktu procentowego względem 4, kwartału 2021 roku. Jest to też pierwszy w historii kwartał, w którym udział AMD w rynku procesorów x86 przekroczył poziom 30 procent.





Udział AMD w rynku procesorów x86 dla komputerów stacjonarnych w 4. kwartale 2022 roku wyniósł 18,6 procent, o 4,7 punkt procentowego więcej niż we wcześniejszym kwartale, i o 2,4 punktu procentowego więcej niż w 4. kwartale 2021 roku.



Udział AMD w rynku procesorów x86 dla komputerów przenośnych wyniósł 16,4 procent, o 0,7 punktu procentowego więcej niż we wcześniejszym kwartale, lecz o 5,2 punktu procentowego mniej niż w 4. kwartale 2021 roku.



Udział AMD w rynku procesorów x86 dla konsol wyniósł natomiast 100 procent, a na rynku procesorów serwerowych udział wyniósł 17,6 procent - o 6 punktów procentowych więcej niż w 4. kwartale 2021 roku (wówczas wynosił 11,6 procent).



Sumarycznie, spośród wszystkich procesorów x86 sprzedanych w 4. kwartale 2022 roku, 68,7 procent procesorów było procesorami Intela, a 31,3 procent było procesorami AMD, z czego ponad 10 procent to procesory dla konsol.









