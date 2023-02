Piątek 10 lutego 2023 Twitter wydłuża długość wpisów do 4000 znaków, ale trzeba za to zapłacić

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 19:56 Platforma Twitter przechodzi ostatnio dużo zmian, a część z nich dzieje się też w gabinetach Twittera i dotyczy jego pracowników. Wszystko to efekt zakupu serwisu przez Elona Muska, który zapowiedział m.in. optymalizację działania platformy, prace nad wyraźnym zmniejszeniem liczby fałszywych kont, zmiany w algorytmach wyświetlających treści i w moderacji treści, czy też liczne nowe zasady pracy dla pracowników serwisu. Niektóre posunięcia były stanowcze i kontrowersyjne, co spowodowało utratę części reklamodawców, chwilową niedostępność serwisu w listopadzie, czy też falę masowych odejść z pracy.



Warto przytoczyć też niedawną ankietę,w której użytkownicy Twittera mając dość dużego zamieszania wyrazili wolę odejścia Elona Muska z funkcji dyrektora i prezesa (CEO) serwisu.



Jednym z oczekiwań Elona Muska było też uczynienie serwisu bardziej rentownym. Jednym z nowych posunięć mających to uczynić są zmiany w płatnej wersji dostępu do Twittera. Dotychczas użytkownicy którzy zdecydowali się na płatną subskrypcję nie mogli liczyć na zbyt wiele udogodnień w stosunku do konta darmowego.



To ma się jednak zmienić, a użytkownicy którzy zdecydują się na płatną subskrypcję zyskają m.in. możliwość publikowania wpisów dłuższych niż standardowe 280 znaków. Zmiana nie będzie symboliczna, bo dla takich kont limit długości wpisu zostanie podniesiony do aż 4000 znaków, co wydaje się zmianą bardzo rewolucyjną.



Zmiany zostały już ogłoszone na oficjalnym profilu Twittera, oraz wdrożone tego samego dnia, narazie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Wkrótce użytkownicy płatnej subskrypcji Twittera z innych rejonów świata także mają zyskać taką możliwość. Natomiast dla czytelników Twittera zmiana ma być neutralna - w przypadku postów dłuższych niż 280 znaków, tweety mają wyświetlać tylko 280 pierwszych znaków, a do pozostałej treści przenosił będzie przycisk "pokaż więcej".



Ogłoszone zmiany doprowadziły już do pojawienia się pewnych grup niezadowolonych użytkowników, który krytykują podniesienie limitu długości twetta do 4000 znaków twierdząc, że to oznacza koniec idei zwięzłego przekazywania swoich myśli, jaka była przyczyną powstania Twittera.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.