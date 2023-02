Poniedziałek 13 lutego 2023 Walentynkowa promocja na szczoteczkę Nandme NX7000

Autor: Wedelek | źródło: Materiał sponsorowany (reklama | 07:19 W najbliższy wtorek, 14 lutego w Polsce będzie obchodzone święto zakochanych, czyli popularne walentynki. W ten dzień pary obdarowują się kwiatami oraz drobnymi podarkami, a w przypadku bardziej dojrzałych związków nie rzadko za prezent służą bardzo praktyczne gadżety wykorzystywane na codzień. Jeśli Wasz związek znajduje się właśnie w takim momencie to być może zainteresuje Was promocja na szczoteczkę soniczną Xiaomi Nandme NX 7000 w ramach której możecie nabyć ten model wraz z zestawem 12-tu końcówek i 3 nici dentystycznych z 62% zniżką.



Aby osiągnąć tak niską cenę - konkretnie $31,99 należy podczas finalizacji zamówienia podać kod NANDME774. Obniży on cenę o dodatkowe $8 i co ważne łączy się z innymi obowiązującymi promocjami.



Dodam przy tym, że promocja jest co prawda skierowana przede wszystkim do Par, ale single z dużą dozą miłości do swojej osoby też mogą z niej skorzystać :)



Promocja o której piszemy będzie obowiązywać w dniach od 13.02 do 17.02 i żeby z niej skorzystać należy przejść pod TEN adres.



Rok szczotkowania na jednym ładowaniu



Jedną z najciekawszych funkcji modelu NX 7000 jest imponujący czas pracy tej szczoteczki na pojedynczym ładowaniu. Wynosi on 1460 minut, co przy założeniu, że zęby szczotkujemy dwa razy w ciągu dnia przez 2 minuty daje nam to równy rok pracy (365 dni).



Po upływie tego czasu akumulator o pojemności 2600 mAh naładujemy przewodem ze złączem USB typu C, tym samym które znajdziemy w większości nowych smartfonów, tabletów i laptopów. W modelu Nandme NX 7000 producent postawił na stosunkowo mały prąd ładowania wynoszący 3W, co wyraźnie spowalnia cały proces (do pełnego naładowania potrzeba 7-12h), ale za to wydłuża żywotność ogniwa. Biorąc pod uwagę pojemność akumulatora jest to raczej in plus.



O konieczności ładowania dadzą nam znać wbudowane w korpus diody statusu, które w połączeniu z wibracjami poinformują użytkownika o niskim poziomie baterii i przypomną o konieczności szczotkowania. Wibracjami szczoteczka da nam również znać kiedy należy zmienić rząd szczotkowanych zębów. Domyślnie na każdy z czterech rzędów użytkownik powinien przeznaczyć 30 sekund.







Napęd szczoteczki



Końcówki w modelu NX 7000 są wprawiane w ruch przez wbudowany w ten model silniczek wibracyjny Maglev 4.0 (Magnetic Levitation Sonic Motor), który generuje do 41 000 drgań na minutę, wytwarzając przy tym na najwyższym biegu hałas nie przekraczający 68dBa. Wspomniane tu wibracje pomagają w oderwaniu do szkliwa resztek jedzenia i kamienia, nie tylko z miejsc które szczotkujemy, ale też ich najbliższego otoczenia. W tym z trudno dostępnych przestrzeni międzyzębowych, często atakowanych przez próchnicę.



Ich intensywność jest regulowana za pomocą dwóch wbudowanych w korpus przycisków. Pierwszy odpowiada za wybór jednego z pięciu trybów pracy (wrażliwy, czyszczenie, wybielanie, polerowanie oraz masaż/aparat dentystyczny), a drugi pozwala dobrać jeden z trzech poziomów intensywności (mocny, średni i słaby). Razem daje nam to w sumie 15 wariantów szczotkowania. Tak duża mnogość opcji sprawia, że każdy powinien znaleźć taki program, jaki mu aktualnie pasuje/jest potrzebny.





Certyfikat IPX7 i dobra wydajność



Sama szczoteczka jest też naturalnie odporna na rdzę oraz wilgoć, co potwierdza certyfikat IPX7. W praktyce sprowadza się to do tego, że NX 7000 można łatwo wyczyścić pukając szczoteczkę pod bierzącą wodą.



Przy tym mimo niskiej ceny model NX 7000 radzi sobie w usuwaniu resztek jedzenia i kamienia wyraźnie lepiej niż tradycyjna szczoteczka ręczna, a przy tym nie wymaga stosowania odpowiedniej techniki szczotkowania. Przez to świetnie nadaje się nie tylko dla osób dorosłych ale i dzieci. Dodatkowo dzięki niskiej cenie to też dobry model startowy dla osób, które chcą niskim kosztem sprawdzić czy szczoteczka soniczna jest dla nich dobrym rozwiązaniem.



