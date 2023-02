Wtorek 14 lutego 2023 ASUS, Gigabyte, MSI i ASRock z dużym spadkiem sprzedaży płyt głównych

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 17:37 (1) Druga połowa 2022 roku nie była zbyt udana dla licznych producentów związanych z rynkiem komputerów osobistych. Po latach 2020 i 2021, gdy wiele osób zostało zmuszonych lub skierowanych do pracy i nauki w domu, a sprzedaż komputerów przenośnych wyraźnie wzrosła, teraz sytuacja zdecydowanie wróciła do normy, co przełożyło się na wyraźny spadek laptopów, komputerów i podzespołów komputerowych. Jak informuje DigiTimes, czterech największych na rynku producentów płyt głównych odnotowało w 2022 roku spadek sprzedaży płyt do komputerów PC średnio o 30 procent.



Wszyscy czterej producenci sprzedali w 2021 roku 44,5 mln. egzemplarzy płyt, a w 2022 roku już tylko 31,7 procent. Sprzedaż firmy ASUS spadła z 19 mln sztuk płyt w 2021 roku, do 13,6 mln sztuk w 2022 roku, czyli o 28 procent. Firma Gigabyte zanotowała spadek sprzedaży z 11 mln do 9,5 mln egzemplarzy (o 14 procent), sprzedaż MSI spadła z 9,5 do 5,5 mln egzemplarzy (o 42 procent), a sprzedaż ASRocka z 6,0 do 2,7 mln egzemplarzy płyt głównych (o 55 procent).



W połączeniu ze znacznie mniejszym zainteresowaniem kartami graficznymi, stanowiącymi drugi najważniejszy segment przychodu dla całej czwórki producentów oznacza to, że dla ich prezesów, działów księgowości i pracowników prawdopodobnie nastały trudniejsze czasy.



