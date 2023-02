Wtorek 14 lutego 2023 ASML: Intel planuje już litografie 14A 1,4nm i 10A 1,0nm

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:04 Firma ASML, czyli producent najbardziej dopracowanych na świecie urządzeń do wytrawiania układów scalonych na powierzchni wafli krzemowych pochwaliła się, że według jej informacji Intel prowadzi już pierwsze prace nad procesami litograficznymi 14A (1,4nm) i 10A (1,0nm). Obydwie litografie mają być gotowe najpóźniej w 2028 roku, i będą wykorzystywać drugą generację maszyn ASML do naświetlania z użyciem techniki EUV (Extreme Ultra Violet). Urządzenia te o nazwie EXE:5000 zaoferują wyższą rozdzielczość i dokładność względem dotychczas oferowanych przez ASML maszyn EUV, mają zostać opracowane do 2026 roku i pozwolą na produkcję układów scalonych w litografii nawet 0,8 nm.



Niestety koszt pojedynczego urządzenia ma wzrosnąć z obecnych około 150 mln dolarów do około 400 mln dolarów za maszynę EUV EXE:5000 drugiej generacji.



Wracając do Intela, obecnie produkuje on chipy w usprawnionej litografii 10nm (nazywanej Intel 7), ale jeszcze w tym roku zacznie produkcję w litografii Intel 4 (dawnej określanej jako 5nm) używającej maszyn EUV. Intel zapowiedział tez, że w 2024 i 2025 roku rozpocznie produkcję w litografiach Intel 3 (usprawniona wersja Intel 4), oraz w całkiem nowych litografiach Intel 20A i Intel 18A wykorzystujący tranzystory o budowie typu GaaFET (gate-all-around field-effect transistor), zamiast dotychczasowych tranzystorów typu FinFET.



Natomiast firma ASML już nie pierwszy raz przedstawia przyszłe plany Intela - w 2019 roku, gdy Intel wciąż nie mogł dopracować swojej litografii 10nm holenderski producent informował, że Intel bardzo szybko opracuje kolejne litografie - wówczas ASML informowało, że litografia 7nm (teraz znana jako Intel 4) będzie gotowa w 2021 roku. Tymczasem mam już już rok 2023, a produkcja Intela w tej litografii dopiero ma wystartować. W 2019 roku ASML informowało też, że w 2023 roku Intel będzie miał już litografię 5nm (która ostatecznie została anulowana i zastąpiona ulepszoną wersja 7nm w postaci procesu Intel 3).



Można więc zakładać, że informacje ASML na temat dat wprowadzenia przez Intela kolejnych zaawansowanych litografii mogą być optymistyczne.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.