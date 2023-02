Wtorek 14 lutego 2023 Wzrost sprzedaży PlayStation 5, spadek sprzedaży Xbox Series X

Autor: Zbyszek | źródło: Gamesindustry | 18:17 Na początku stycznia prezes Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan ogłosił, że sprzedaż konsol PlayStation 5 przekroczyła już poziom 30 mln sztuk, po znacznym wzroście sprzedaży zanotowanym w połowie ubiegłego roku. Tylko w lipca do grudnia 2022 roku sprzedanych zostało 10 mln sztuk konsol, podczas gdy sprzedanie pierwszych 20 mln egzemplarzy PS5 zajęło aż 20 miesięcy. Na niższą sprzedaż PS5 w pierwszych 20 miesiącach od premiery wpłynęły problemy z dostępnością układów scalonych, przez co w całym 2021 roku i w pierwszych miesiącach 2022 roku produkcja konsol PlayStation 5 byla niższa od planowanej, a ich dostępność w sklepach ograniczona.



Christopher Dring, analityk Gamesindustry interesujący się tematyką gier wideo i urządzeń do gier informuje, że według informacji od dystrybutorów jakie posiada, w styczniu 2023 roku sprzedaż konsol PlayStation 5 była w Europie aż 3-krotnie wyższa niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Jednocześnie w porównaniu do stycznia 2022 roku, w poprzednim miesiącu spadła sprzedaż pozostałych konsol - Xbox Series X i S o 32 procent, a Nintendo Switch o 11 procent.



Jego zdaniem tak duży wzrost sprzedaży PS5 świadczy to o tym, jak duże były niedobory tej konsoli na przełomie 2021 i 2022 roku, a także o tym, że PlayStation 5 zostanie kolejnym hitem od Sony i pod względem sprzedaży daleko wyprzedzi konkurencyjne Xboxy.



